Итак, рассказываем, как можно заработать с помощью мотоцикла. Стоит хотя бы попробовать...

Читайте также Открывайте лето с Zubrowka Rose и участвуйте в розыгрыше крутых призов от блогеров

Аренда

Самый простой способ заработать, это сдавать байк в аренду. Когда мотоцикл ухоженный и презентабельный, его можно предложить для фотосессий. Или же, предлагать мотоцикл для поездок и путешествий. Но обязательно учесть все юридические тонкости, которые могут возникнуть при падении или поломке.



Фото motorcycist

Такси

В любой ситуации при наличии транспортного средства можно подработать таксистом. Вместо того чтобы ездить по городу для развлечения, можно покатать кого-то за деньги, отбить стоимость бензина как минимум.

У мототакси есть плюс: его услугами могут воспользоваться люди, которые спешат. Но и минус заключается в том, что нужно иметь полный комплект защиты для пассажира.



Фото freepik

Оставьте позади неважное и почувствуйте гармонию, наслаждаясь совершенным вкусом Soplica.

Курьер

Когда нет желания катать людей за деньги, и вообще связываться с ответственностью за жизнь пассажира, то можно подработать курьером. Это самый распространенный случай среди тех, кто хочет ездить на мотоцикле по городу и зарабатывать на этом. Почти в каждом городе есть услуги курьера.



Фото freepik

Выступления

Мотоциклисты, которые занимаются яркими экстрим-шоу, зарабатывают на выступлениях. За красивыми номерами стоят десятки часов упорного труда, травмы, подготовка мотоцикла для выполнения элементов... Но оно того стоит.



Фото motorcycist