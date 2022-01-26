Коли хочеться красиве тіло, але немає часу займатися: ця одна вправа прокачає усі ваші м'язи

Брак часу – одна з найголовніших причин, чому люди не відвідують тренажерні зали. Проте, хто справді прагне змінитися, той завжди знайде хвилинку, аби попрацювати над своїм тілом.

До слова, вправа, яку показав тренер Кирило Торос, не займе у вас більше часу. Тому рекомендуємо зберігати відео та регулярно тренуватися вдома. Так ви завжди підтримуватимете хорошу форму.

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Як виконувати вправу

Станьте рачки, але важливо при цьому коліна увесь час тримати у повітрі. Тоді розверніть корпус вправо та випряміть ліву ногу. Одразу змініть сторону: розверніться вліво та випряміть праву ногу. Спробуйте зробити 12 повторень.

Які м'язи задіюються

усі рухи виконуйте "на виході" – при крайній точці розвороту корпуса.

Такої вправи достатньо, щоб покрити добову потребу у русі, навантажити різні групи м'язів та підтримувати тіло у тонусі. Зокрема, ви пропрацюєте: