Кстати, упражнение, которое показал тренер Кирилл Торос, не займет у вас больше времени. Поэтому рекомендуем сохранять видео и регулярно тренироваться дома. Так вы всегда будете поддерживать хорошую форму.

И еще "Позолоченный век": большая премьера от создателя "Аббатства Даунтон"

Как выполнять упражнение

  1. Станьте на четвереньки, но важно при этом колени все время держать на весу.
  2. Затем разверните корпус вправо и выпрямите левую ногу.
  3. Сразу поменяйте сторону: развернитесь влево и выпрямите правую ногу.
  4. Попытайтесь сделать 12 повторений.

Какие мышцы задействуются

Такого упражнения достаточно, чтобы покрыть суточную потребность в движении, нагрузить разные группы мышц и поддерживать тело в тонусе. В частности, вы проработаете:

  • руки;
  • плечи;
  • груди;
  • мышцы кора;
  • пресс;
  • ягодицы;
  • ноги.