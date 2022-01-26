Кстати, упражнение, которое показал тренер Кирилл Торос, не займет у вас больше времени. Поэтому рекомендуем сохранять видео и регулярно тренироваться дома. Так вы всегда будете поддерживать хорошую форму.
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Как выполнять упражнение
- Станьте на четвереньки, но важно при этом колени все время держать на весу.
- Затем разверните корпус вправо и выпрямите левую ногу.
- Сразу поменяйте сторону: развернитесь влево и выпрямите правую ногу.
- Попытайтесь сделать 12 повторений.
Какие мышцы задействуются
Такого упражнения достаточно, чтобы покрыть суточную потребность в движении, нагрузить разные группы мышц и поддерживать тело в тонусе. В частности, вы проработаете:
- руки;
- плечи;
- груди;
- мышцы кора;
- пресс;
- ягодицы;
- ноги.