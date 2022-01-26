Кстати, упражнение, которое показал тренер Кирилл Торос, не займет у вас больше времени. Поэтому рекомендуем сохранять видео и регулярно тренироваться дома. Так вы всегда будете поддерживать хорошую форму.

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Как выполнять упражнение

Станьте на четвереньки, но важно при этом колени все время держать на весу. Затем разверните корпус вправо и выпрямите левую ногу. Сразу поменяйте сторону: развернитесь влево и выпрямите правую ногу. Попытайтесь сделать 12 повторений.

Примечание от тренера: все движения выполняйте "на выходе" – при крайней точке разворота корпуса.

Какие мышцы задействуются

Такого упражнения достаточно, чтобы покрыть суточную потребность в движении, нагрузить разные группы мышц и поддерживать тело в тонусе. В частности, вы проработаете: