До слова, вправа, яку показав тренер Кирило Торос, не займе у вас більше часу. Тому рекомендуємо зберігати відео та регулярно тренуватися вдома. Так ви завжди підтримуватимете хорошу форму.

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Як виконувати вправу

Станьте рачки, але важливо при цьому коліна увесь час тримати у повітрі. Тоді розверніть корпус вправо та випряміть ліву ногу. Одразу змініть сторону: розверніться вліво та випряміть праву ногу. Спробуйте зробити 12 повторень.

Примітка від тренера: усі рухи виконуйте "на виході" – при крайній точці розвороту корпуса.

Які м'язи задіюються

Такої вправи достатньо, щоб покрити добову потребу у русі, навантажити різні групи м'язів та підтримувати тіло у тонусі. Зокрема, ви пропрацюєте: