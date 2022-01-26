До слова, вправа, яку показав тренер Кирило Торос, не займе у вас більше часу. Тому рекомендуємо зберігати відео та регулярно тренуватися вдома. Так ви завжди підтримуватимете хорошу форму.

І ще "Позолочене століття": велика прем'єра від творця "Абатства Даунтон"

Як виконувати вправу

  1. Станьте рачки, але важливо при цьому коліна увесь час тримати у повітрі.
  2. Тоді розверніть корпус вправо та випряміть ліву ногу.
  3. Одразу змініть сторону: розверніться вліво та випряміть праву ногу.
  4. Спробуйте зробити 12 повторень.

Які м'язи задіюються

Такої вправи достатньо, щоб покрити добову потребу у русі, навантажити різні групи м'язів та підтримувати тіло у тонусі. Зокрема, ви пропрацюєте:

  • руки;
  • плечі;
  • груди;
  • м'язи кора;
  • прес;
  • сідниці;
  • ноги.