До слова, вправа, яку показав тренер Кирило Торос, не займе у вас більше часу. Тому рекомендуємо зберігати відео та регулярно тренуватися вдома. Так ви завжди підтримуватимете хорошу форму.
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Як виконувати вправу
- Станьте рачки, але важливо при цьому коліна увесь час тримати у повітрі.
- Тоді розверніть корпус вправо та випряміть ліву ногу.
- Одразу змініть сторону: розверніться вліво та випряміть праву ногу.
- Спробуйте зробити 12 повторень.
Які м'язи задіюються
Такої вправи достатньо, щоб покрити добову потребу у русі, навантажити різні групи м'язів та підтримувати тіло у тонусі. Зокрема, ви пропрацюєте:
- руки;
- плечі;
- груди;
- м'язи кора;
- прес;
- сідниці;
- ноги.