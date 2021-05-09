Коктейлі з Zubrowka Czarna подарують магію розкоші будь-якій зустрічі – частина 4

Успішні люди завжди обирають найкраще. І це стосується не лише роботи, але й відпочинку. Легкі та вишукані коктейлі на основі преміальної Zubrowka Czarna – це запорука як вдалих переговорів, так і веселого дозвілля.

Ловіть круті рецепти оригінальних коктейлів із Zubrowka Czarna, які ідеально підійдуть для ділових зустрічей та вечірок із друзями.

До теми Легендарний бренд представив нову преміальну Zubrowka Czarna з оригінальним дизайном

Коктейль "Bisontini"

Дні за роботою пролітають непомітно, і раптом усвідомлюєш, як давно ти не бачився з друзями. Покличте їх та заміксуйте фруктові коктейлі на основі Zubrowka Czarna з вибуховим смаком полуниці та груші – наповніть зустріч яскравими емоціями.

Інгредієнти:

Zubrowka Czarna – 60 мл

Gancia Prosecco – 120 мл

полуничне пюре – 20 мл

грушеве пюре – 20 мл

лимонний сік – 20 мл

Приготування:

Наповніть гайбол льодом. Додайте всі інгредієнти та перемішайте. Прикрасьте свіжими ягодами або листям м'яти. Подавайте.

Коктейль "Bisontini" / Фото facebook.com/ZubrowkaCzarnaUkraine

Коктейль "Elderflower Collins"

Коли повертаєшся втомлений з офісу після довгого робочого дня, хочеться якомога швидше опинитись вдома в комфортному кріслі та нарешті розслабитись. Легкий коктейль із Zubrowka Czarna та цитрусовим соком – якраз те, що потрібно, щоб зробити свій вечір по-справжньому затишним.

Інгредієнти:

Zubrowka Czarna – 40 мл

сироп з квітів бузку – 20 мл

газована вода – 120 мл

цитрусовий сік – 30 мл

Приготування:

Наповніть олдфешн льодом. Додайте всі інгредієнти та перемішайте. Прикрасьте гілкою розмарину. Подавайте.

Коктейль "Elderflower Collins" / Фото facebook.com/ZubrowkaCzarnaUkraine

Коктейль "Polish Mule"

Коли святкуєш професійний тріумф, так хочеться розділити його з іншими. Приготуйте смачні коктейлі з Zubrowka Czarna та імбирним пивом, які підкреслять будь-яке звершення ноткою досконалої елегантності.

Інгредієнти:

Zubrowka Czarna – 45 мл

імбирне пиво – 120 мл

сік лайма – 5 мл

Приготування:

Наповніть олдфешн льодом. Додайте всі інгредієнти та перемішайте. Прикрасьте скибкою лайма. Подавайте.

Коктейль "Polish Mule" / Фото facebook.com/ZubrowkaCzarnaUkraine

Читайте також Смачні коктейлі із Zubrowka Rose, які можна швидко та легко приготувати вдома – частина 3

Готово! Дивуйте друзів та відкривайте оригінальні коктейлі на основі Zubrowka. Інгредієнти можете придбати тут.

Приєднуйтесь до спільноти Zubrowka Czarna, щоб бути в курсі останніх новинок та розіграшів.