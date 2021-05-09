Ловите крутые рецепты оригинальных коктейлей с Zubrowka Czarna, которые идеально подойдут для деловых встреч и вечеринок с друзьями.
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Коктейль "Bisontini"
Дни за работой пролетают незаметно, и вдруг осознаешь, как давно ты не виделся с друзьями. Позовите их и замиксируйте фруктовые коктейли на основе Zubrowka Czarna с взрывным вкусом клубники и груши – наполните встреча яркими эмоциями.
Ингредиенты:
- Zubrowka Czarna – 60 мл
- Gancia Prosecco – 120 мл
- клубничное пюре – 20 мл
- грушевое пюре – 20 мл
- лимонный сок – 20 мл
Приготовление:
- Наполните гайбол льдом.
- Добавьте все ингредиенты и перемешайте.
- Украсьте свежими ягодами или листьями мяты.
- Подавайте.
Коктейль "Bisontini" / Фото facebook.com/ZubrowkaCzarnaUkraine
Коктейль "Elderflower Collins"
Когда возвращаешься уставший из офиса после долгого рабочего дня – хочется поскорее оказаться дома в уютном кресле и наконец расслабиться. Легкий коктейль с Zubrowka Czarna и цитрусовым соком – как раз то, что нужно, чтобы сделать свой вечер по-настоящему уютным.
Ингредиенты:
- Zubrowka Czarna – 40 мл
- сироп из цветов сирени – 20 мл
- газированная вода – 120 мл
- цитрусовый сок – 30 мл
Приготовление:
- Наполните олдфешн льдом.
- Добавьте все ингредиенты и перемешайте.
- Украсьте веткой розмарина.
- Подавайте.
Коктейль "Elderflower Collins" / Фото facebook.com/ZubrowkaCzarnaUkraine
Коктейль "Polish Mule"
Когда празднуют профессиональный триумф, так хочется разделить его с другими. Приготовьте вкусные коктейли с Zubrowka Czarna и имбирным пивом, которые подчеркнут любые свершения ноткой совершенной элегантности.
Ингредиенты:
- Zubrowka Czarna – 45 мл
- имбирное пиво – 120 мл
- сок лайма – 5 мл
Приготовление:
- Наполните олдфешн льдом.
- Добавьте все ингредиенты и перемешайте.
- Украсьте долькой лайма.
- Подавайте.
Коктейль "Polish Mule" / Фото facebook.com/ZubrowkaCzarnaUkraine
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