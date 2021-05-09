Ловите крутые рецепты оригинальных коктейлей с Zubrowka Czarna, которые идеально подойдут для деловых встреч и вечеринок с друзьями.

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Коктейль "Bisontini"

Дни за работой пролетают незаметно, и вдруг осознаешь, как давно ты не виделся с друзьями. Позовите их и замиксируйте фруктовые коктейли на основе Zubrowka Czarna с взрывным вкусом клубники и груши – наполните встреча яркими эмоциями.

Ингредиенты:

  • Zubrowka Czarna – 60 мл
  • Gancia Prosecco – 120 мл
  • клубничное пюре – 20 мл
  • грушевое пюре – 20 мл
  • лимонный сок – 20 мл

Приготовление:

  1. Наполните гайбол льдом.
  2. Добавьте все ингредиенты и перемешайте.
  3. Украсьте свежими ягодами или листьями мяты.
  4. Подавайте.


Коктейль "Bisontini" / Фото facebook.com/ZubrowkaCzarnaUkraine

Коктейль "Elderflower Collins"

Когда возвращаешься уставший из офиса после долгого рабочего дня – хочется поскорее оказаться дома в уютном кресле и наконец расслабиться. Легкий коктейль с Zubrowka Czarna и цитрусовым соком – как раз то, что нужно, чтобы сделать свой вечер по-настоящему уютным.

Ингредиенты:

  • Zubrowka Czarna – 40 мл
  • сироп из цветов сирени – 20 мл
  • газированная вода – 120 мл
  • цитрусовый сок – 30 мл

Приготовление:

  1. Наполните олдфешн льдом.
  2. Добавьте все ингредиенты и перемешайте.
  3. Украсьте веткой розмарина.
  4. Подавайте.


Коктейль "Elderflower Collins" / Фото facebook.com/ZubrowkaCzarnaUkraine

Коктейль "Polish Mule"

Когда празднуют профессиональный триумф, так хочется разделить его с другими. Приготовьте вкусные коктейли с Zubrowka Czarna и имбирным пивом, которые подчеркнут любые свершения ноткой совершенной элегантности.

Ингредиенты:

  • Zubrowka Czarna – 45 мл
  • имбирное пиво – 120 мл
  • сок лайма – 5 мл

Приготовление:

  1. Наполните олдфешн льдом.
  2. Добавьте все ингредиенты и перемешайте.
  3. Украсьте долькой лайма.
  4. Подавайте.


Коктейль "Polish Mule" / Фото facebook.com/ZubrowkaCzarnaUkraine

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