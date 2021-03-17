Смачні коктейлі із Zubrowka, які легко приготувати вдома – частина 2

Немає нічого кращого, ніж весело проведений час у компанії друзів! А щоб зробити його дійсно незабутнім, можна заміксувати смачні та оригінальні коктейлі на основі Zubrowka зі смаком трав, ягід або прянощів.

Зустріч із друзями за смачним коктейлем – завжди гарна ідея та запорука чудового настрою! Ловіть круті рецепти небанальних коктейлів із Zubrowka, які їх точно здивують.

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Коктейль "Polini"

Коли засидівся вдома, так хочеться нарешті змінити декорації. Утім, для цього не потрібно нікуди йти, достатньо лише запросити друзів та приготувати смачні освіжаючі коктейлі із Zubrowka Czarna та соком з журавлини. Незабутні враження гарантовані!

Інгредієнти:

Zubrowka Czarna – 40 мл

– 40 мл Zubrowka Biala z Nuta Miety – 15 мл

cмородиновий лікер – 15 мл

cік з журавлини – 40 мл

лід

Приготування:

Наповніть келих льодом. Залийте усі інгредієнти у шейкер, міцно зафіксуйте та струсіть 10-15 разів. Перелийте коктейль у келих. Подавайте.

Коктейль "Polini" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA/

Коктейль "Bizon Bitter"

Не чекайте відпустки – влаштуйте собі та друзям справжній цитрусовий відпочинок із сонячним настроєм та яскравими коктейлями з грейпфрутом та Zubrowka Bison Grass. Результат усім точно сподобається!

Інгредієнти:

Zubrowka Bison Grass – 50 мл

– 50 мл грейпфрутовий сік – 120 мл

скибка грейпфрута для декору

лід

Приготування:

Наповніть гайбол льодом. Додайте усі інгредієнти та розмішайте барною ложкою. Прикрасьте скибкою грейпфрута. Подавайте.

Коктейль "Bizon Bitter" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA/

Коктейль "Zubroni"

Втомились від роботи? А як щодо корпоративу з колегами? Влаштуйте собі вечірку просто в офісі разом із коктейлем на основі Zubrowka Zlota та червоного солодкого вермуту, що створить невимушену атмосферу та зарядить позитивом.

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Інгредієнти:

Zubrowka Zlota – 40 мл

– 40 мл червоний італійський бітер – 30 мл

червоний солодкий вермут – 30 мл

скибка апельсина для декору

лід

Приготування:

Наповніть олдфешн льодом. Змішайте у склянці усі інгредієнти та перемішайте барною ложкою. Перелийте коктейль в олдфешн. Прикрасьте скибкою апельсина. Подавайте.

Коктейль "Zubroni" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA/

Готово! Дивуйте друзів та відкривайте смачні та легкі коктейлі на основі Zubrowka. Інгредієнти можете придбати