Смачні коктейлі із Zubrowka, які легко приготувати вдома – частина 2

Джерело:24 канал
Немає нічого кращого, ніж весело проведений час у компанії друзів! А щоб зробити його дійсно незабутнім, можна заміксувати смачні та оригінальні коктейлі на основі Zubrowka зі смаком трав, ягід або прянощів.
Зустріч із друзями за смачним коктейлем – завжди гарна ідея та запорука чудового настрою! Ловіть круті рецепти небанальних коктейлів із Zubrowka, які їх точно здивують.
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Коли засидівся вдома, так хочеться нарешті змінити декорації. Утім, для цього не потрібно нікуди йти, достатньо лише запросити друзів та приготувати смачні освіжаючі коктейлі із Zubrowka Czarna та соком з журавлини. Незабутні враження гарантовані!
Інгредієнти:
Приготування:
Коктейль "Polini" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA/
Не чекайте відпустки – влаштуйте собі та друзям справжній цитрусовий відпочинок із сонячним настроєм та яскравими коктейлями з грейпфрутом та Zubrowka Bison Grass. Результат усім точно сподобається!
Інгредієнти:
Приготування:
Коктейль "Bizon Bitter" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA/
Втомились від роботи? А як щодо корпоративу з колегами? Влаштуйте собі вечірку просто в офісі разом із коктейлем на основі Zubrowka Zlota та червоного солодкого вермуту, що створить невимушену атмосферу та зарядить позитивом.
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Інгредієнти:
Приготування:
Коктейль "Zubroni" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA/Готово! Дивуйте друзів та відкривайте смачні та легкі коктейлі на основі Zubrowka. Інгредієнти можете придбати тут.