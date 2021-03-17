Нет ничего лучше, чем весело проведенное время в компании друзей! А чтобы сделать его действительно незабываемым, можно замиксовать вкусные и оригинальные коктейли на основе Zubrowka со вкусом трав, ягод или пряностей.

Встреча с друзьями за вкусным коктейлем – всегда хорошая идея и залог отличного настроения! Ловите крутые рецепты небанальных коктейлей с Zubrowka, их точно удивят.

Читайте также Zubrowka Bison Grass: сразу две награды от The Spirits Business Vodka Masters

Коктейль "Polini"

Когда засиделся дома, так хочется наконец поменять декорации. Впрочем, для этого не нужно никуда идти, достаточно лишь пригласить друзей и приготовить вкусные освежающие коктейли с Zubrowka Czarna и соком клюквы. Незабываемые впечатления гарантированы!

Ингредиенты:

Zubrowka Czarna – 40 мл

– 40 мл Zubrowka Biala z Nuta Miety – 15 мл

cмородиновий ликер – 15 мл

клюквенный сок – 40 мл

лед

Приготовление:

Наполните бокал льдом. Залейте все ингредиенты в шейкер, прочно зафиксируйте и встряхните 10-15 раз. Перелейте коктейль в бокал. Подавайте.

Коктейль "Polini" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA/

Коктейль "Bizon Bitter"

Не ждите отпуска – устройте себе и друзьям настоящий цитрусовый отдых с солнечным настроением и яркими коктейлями с грейпфрутом и Zubrowka Bison Grass. Результат всем точно понравится!

Ингредиенты:

Zubrowka Bison Grass – 50 мл

– 50 мл грейпфрутовый сок – 120 мл

ломтик грейпфрута для декора

лед

Приготовление:

Наполните хайбол льдом. Добавьте все ингредиенты и размешайте барной ложкой. Украсьте ломтиком грейпфрута. Подавайте.

Коктейль "Bizon Bitter" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA/

Коктейль "Zubroni"

Устали от работы? А как насчет корпоратива с коллегами? Устройте себе вечеринку прямо в офисе вместе с коктейлем на основе Zubrowka Zlota и красного сладкого вермута, что создаст непринужденную атмосферу и зарядит позитивом.

Читайте также Коктейли на основе Zubrowka, которые легко приготовить дома – часть 1

Ингредиенты:

Zubrowka Zlota – 40 мл

– 40 мл красный итальянский битер – 30 мл

красный сладкий вермут – 30 мл

ломтик апельсина для декора

лед

Приготовление:

Наполните олдфешн льдом. Смешайте в стакане все ингредиенты и перемешайте барной ложкой. Перелейте коктейль в олдфешн. Украсьте ломтиком апельсина. Подавайте.

Коктейль "Zubroni" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA/

Готово! Удивляйте друзей и открывайте вкусные и легкие коктейли на основе Zubrowka. Ингредиенты можете приобрести здесь.