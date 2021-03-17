Вкусные коктейли на основе Zubrowka, которые легко приготовить дома – часть 2
Нет ничего лучше, чем весело проведенное время в компании друзей! А чтобы сделать его действительно незабываемым, можно замиксовать вкусные и оригинальные коктейли на основе Zubrowka со вкусом трав, ягод или пряностей.
Источник:24 канал
Встреча с друзьями за вкусным коктейлем – всегда хорошая идея и залог отличного настроения! Ловите крутые рецепты небанальных коктейлей с Zubrowka, их точно удивят.
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Коктейль "Polini"
Когда засиделся дома, так хочется наконец поменять декорации. Впрочем, для этого не нужно никуда идти, достаточно лишь пригласить друзей и приготовить вкусные освежающие коктейли с Zubrowka Czarna и соком клюквы. Незабываемые впечатления гарантированы!
Ингредиенты:
- Zubrowka Czarna – 40 мл
- Zubrowka Biala z Nuta Miety – 15 мл
- cмородиновий ликер – 15 мл
- клюквенный сок – 40 мл
- лед
Приготовление:
- Наполните бокал льдом.
- Залейте все ингредиенты в шейкер, прочно зафиксируйте и встряхните 10-15 раз.
- Перелейте коктейль в бокал.
- Подавайте.
Коктейль "Polini" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA/
Коктейль "Bizon Bitter"
Не ждите отпуска – устройте себе и друзьям настоящий цитрусовый отдых с солнечным настроением и яркими коктейлями с грейпфрутом и Zubrowka Bison Grass. Результат всем точно понравится!
Ингредиенты:
- Zubrowka Bison Grass – 50 мл
- грейпфрутовый сок – 120 мл
- ломтик грейпфрута для декора
- лед
Приготовление:
- Наполните хайбол льдом.
- Добавьте все ингредиенты и размешайте барной ложкой.
- Украсьте ломтиком грейпфрута.
- Подавайте.
Коктейль "Bizon Bitter" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA/
Коктейль "Zubroni"
Устали от работы? А как насчет корпоратива с коллегами? Устройте себе вечеринку прямо в офисе вместе с коктейлем на основе Zubrowka Zlota и красного сладкого вермута, что создаст непринужденную атмосферу и зарядит позитивом.
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Ингредиенты:
- Zubrowka Zlota – 40 мл
- красный итальянский битер – 30 мл
- красный сладкий вермут – 30 мл
- ломтик апельсина для декора
- лед
Приготовление:
- Наполните олдфешн льдом.
- Смешайте в стакане все ингредиенты и перемешайте барной ложкой.
- Перелейте коктейль в олдфешн.
- Украсьте ломтиком апельсина.
- Подавайте.
Коктейль "Zubroni" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA/
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