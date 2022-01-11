Кокосова насолода: рецепт незвичайного білого гарячого шоколаду з ромом

Яи пробували ви коли-небудь п'янкий гарячий шоколад? Цей напій є результатом чудового поєднання білого шоколаду та кокосового рому.

Приготувати кокосовий гарячий шоколад досить легко, адже ви витратите всього декілька хвилин. П'янкий смак напою здивує усіх ваших друзів!

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Рецепт гарячого кокосового шоколаду

Час приготування: 10 хвилин.



Кокосовий шоколад / Фото iStock

Інгредієнти:

150 мілілітрів незбираного молока;

25 грамів білого шоколаду подрібненого;

25 мілілітрів рому зі смаком кокоса (автори рецепту використовували "Малібу");

1 чайна ложка дрібно натертого темного шоколаду;

1 чайна ложка кокосової стружки.

Приготування

Налийте молоко в невелику каструлю і поставте на середній вогонь до кипіння, помішуючи, щоб воно не пригоріло. Зніміть каструлю з вогню.

Додайте білий шоколад і перемішайте. Як тільки шоколад розтане, поставте каструлю знову на вогонь, щоб вона прогрілася. Додайте ром зі смаком кокоса і перелийте в кухоль.

Прикрасьте чорним шоколадом і кокосовою стружкою, якщо забажаєте.