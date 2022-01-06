Існує багато рецептів карамельного попкорну, але ми пропонуємо вам дуже смачний і легкий у приготуванні. Нехай все вдасться і смачного!

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Рецепт карамельного попкорну

Що вам знадобиться:

100 грамів сирого попкорну;

60 грамів вершкового масла;

пів склянки цукру;

миска з термостійкого скла або кришка каструлі;

сковорода.

Приготування

Нагрійте сковороду та покладіть туди масло і цукор. Акуратно перемішайте інгредієнти. Зачекайте, поки все розтане на слабкому вогні.

Коли суміш масла і цукру стане рідкою, додайте сирий попкорн і перемішайте. Накрийте каструлю мискою з термостійкого скла або кришкою каструлі. Через кілька хвилин ви почуєте та побачите, як кукурудза "вискочить". Зачекайте 5 – 7 хвилин, поки процес не припиниться.

Заберіть каструлю з вогню. Дайте попкорну охолонути кілька хвилин перед вживанням.



Домашній карамельний попкорн / Фото Unsplash

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