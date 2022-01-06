Існує багато рецептів карамельного попкорну, але ми пропонуємо вам дуже смачний і легкий у приготуванні. Нехай все вдасться і смачного!
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Рецепт карамельного попкорну
Що вам знадобиться:
- 100 грамів сирого попкорну;
- 60 грамів вершкового масла;
- пів склянки цукру;
- миска з термостійкого скла або кришка каструлі;
- сковорода.
Приготування
Нагрійте сковороду та покладіть туди масло і цукор. Акуратно перемішайте інгредієнти. Зачекайте, поки все розтане на слабкому вогні.
Коли суміш масла і цукру стане рідкою, додайте сирий попкорн і перемішайте. Накрийте каструлю мискою з термостійкого скла або кришкою каструлі. Через кілька хвилин ви почуєте та побачите, як кукурудза "вискочить". Зачекайте 5 – 7 хвилин, поки процес не припиниться.
Заберіть каструлю з вогню. Дайте попкорну охолонути кілька хвилин перед вживанням.
Домашній карамельний попкорн / Фото Unsplash