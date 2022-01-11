Приготовить кокосовый горячий шоколад довольно легко, ведь вы потратите всего несколько минут. Пьянящий вкус напитка удивит всех ваших друзей!

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Рецепт горячего кокосового шоколада

Время приготовления : 10 минут.



Кокосовый шоколад / Фото iStock

Ингредиенты:

150 миллилитров цельного молока;

25 граммов белого измельченного шоколада;

25 миллилитров рома со вкусом кокоса (авторы рецепта использовали "Малибу");

1 чайная ложка мелко натертого темного шоколада;

1 чайная ложка кокосовой стружки.

Приготовление

Налейте молоко в небольшую кастрюлю и поставьте на средний огонь до кипения, помешивая, чтобы оно не пригорело. Снимите кастрюлю с огня.

Добавить белый шоколад и перемешать. Как только шоколад растает, поставьте кастрюлю снова на огонь, чтобы она прогрелась. Добавьте ром со вкусом кокоса и перелейте в кружку.