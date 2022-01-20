Ключ до геніальної ідеї: щоб стати креативніше, потрібно просто походити по кімнаті

Рух допомагає мислити творчо – головне – мати свободу пересування. Навіть просте ходіння по кімнаті туди-сюди допомагає придумувати щось нове і несподіване.

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Саме до таких висновків прийшли вчені з Вюрцбурзького університету. Для цього вони провели дослідження, результати якого були опубліковані в журналі Psychological Research.

В рамках дослідження було проведено три експерименти. У кожному з цих експериментів 60 добровольців у віці від 18 до 35 років повинні були вирішити завдання "альтернативного використання Гілфорда". Тобто придумати якомога більше неординарних способів використання повсякденних предметів, наприклад, цегли, зубної щітки, рушників, олівця та інших.

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Під час першого експерименту частина учасників сиділа, частина – ходила по кімнаті. Із завданням краще впоралася друга група. У наступних двох випробуваннях деякі добровольці ходили по кімнаті вільно, інші – по певній траєкторії. Решта або сиділи біля екрана комп'ютера в одній і тій же позі, або могли рухатися, не встаючи зі стільця.

Під час руху людей відвідують творчі ідеї / Фото із соцмереж

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Ці експерименти показали, що креативність помітно знижувалася в тому випадку, коли учасники не могли вільно рухатися. Результативність учасників дослідники оцінювали за десятибальною шкалою. Так середня оцінка креативності при вільній ходьбі склала 7,2 бала, при обмеженій ходьбі по певній траєкторії – 3,6, при вільному сидінні – 7,1, а при обмеженому сидінні – 3,1 бала.

Наше дослідження показує, що не рух сам по собі допомагає нам мислити більш гнучко. За це відповідає свобода самовизначених рухів. Тобто головне – можливість пересування без зовнішніх обмежень,

– пояснила нейробіолог доктор Барбара Гендель.

Щоб стати креативніше, потрібно просто походити по кімнаті / Фото кадр з фільму "Летючий цирк Монті Пайтона"

Вчені довели, що присутність будь-яких обмежень значно знижує показники креативності. А можливо, це пов'язано з тим, що творчий початок просто не терпить будь-яких шаблонів, як зовнішніх, так і внутрішніх.