5 класних винаходів, які з'явилися абсолютно випадково

Для того, щоб наше життя було комфортним та легким багато людей працюють над створенням особливих корисних речей. Іноді ціла команда професіоналів не досягає бажаного, а іноді результат вражає усіх навколо.

У нашій добірці 5 класних винаходів, які ніхто не планував та не очікував створити.

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Віагра

Компанія Pfizer прагнула виготовити препарат для лікування серцевих захворювань. Після створення одного з варіантів у 1992 році відбулися його випробування. У результаті було встановлено побічний ефект, який ніхто не очікував. Створений препарат мав великий вплив на кровообіг органів малого таза. Так з'явилася віагра.

Препарат, який мав використовуватися для лікування серцевих захворювань / Фото Getagear

Мікрохвильова піч

Персі Спенсер був інженером у компанії Raytheon, тому йому доручили провести тестування обладнання для радарів. Під час цього інженер помітив, що шоколадний батончик у кишені його штанів розтанув. Це відбулося завдяки НВЧ-випромінюванню. Спенсер вирішив продовжити експеримент, тому на увімкнений магнетрон він поклав попкорн, який завдяки нагріванню почав розкриватися. Так і розпочалася епоха мікрохвильовок.

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Картопляні чипси

Картопляні чипси вперше у світі приготував Джордж Крам, шеф-кухар нью-йоркського ресторану. Сталося це випадково, через забаганку одного клієнта, який прагнув отримати максимально засмажену хрустку картоплю. Джордж Крам так старався, що нарешті задовольнив примхи клієнта і створив нині відомі на увесь світ чипси.

Удосконалена версія смаженої картоплі / Фото Gastroguide

Шоколадна паста

Італійський кондитер П'єтро Фереро виготовляв шоколадні цукерки й продавав їх на місцевому ринку. Одного разу день був настільки невдалим, що чоловік зовсім нічого не продав, а всі його вироби через високу температуру розтанули. Засмутившись, П'єтро вирішив намазати шоколад на шматочки хліба і спробувати продати хоча б декілька скибок. Так розпочалася епоха шоколадної пасти Nutella.

Скло, яке не б'ється

Одного разу французький учений Едуард Бенедиктус випадково кинув скляну пробірку на підлозі. Вона побилася, але скляні шматочки не розлетілися. Згодом вияснилося, що це сталося завдяки тому, що у пробірці був розчин нітроцелюлози. Завдяки цьому випадку стали виготовляти спеціальне скло для автомобілів та для окулярів.

Побите скло, яке не розпадається / Фото Rad-star