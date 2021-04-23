В нашей подборке 5 классных изобретений, которые никто не планировал и не ожидал создать.

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Виагра

Компания Pfizer стремилась изготовить препарат для лечения сердечных заболеваний. После создания одного из вариантов в 1992 году состоялись его испытания. В результате было установлено побочный эффект, который никто не ожидал. Созданный препарат имел большое влияние на кровообращение органов малого таза. Так появилась виагра.

Препарат, который должен был использоваться для лечения сердечных заболеваний / Фото Getagear

Микроволновая печь

Перси Спенсер был инженером в компании Raytheon, поэтому ему поручили провести тестирование оборудования для радаров. Во время этого инженер заметил, что шоколадный батончик в кармане его брюк растаял. Это произошло благодаря СВЧ-излучению. Спенсер решил продолжить эксперимент, поэтому на включенный магнетрон он положил попкорн, который благодаря нагреванию начал раскрываться. Так и началась эпоха микроволновок.

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Картофельные чипсы

Картофельные чипсы впервые в мире приготовил Джордж Крам, шеф-повар нью-йоркского ресторана. Произошло это случайно, по прихоти одного клиента, который стремился получить максимально зажаренную хрустящую картошку. Джордж Крам так старался, что наконец удовлетворил прихоти клиента и создал ныне известные на весь мир чипсы.

Усовершенствованная версия жареной картошки / Фото Gastroguide

Шоколадная паста

Итальянский кондитер Пьетро Ферреро изготавливал шоколадные конфеты и продавал их на местном рынке. Однажды день был настолько неудачным, что мужчина совсем ничего не продал, а все его изделия за высокой температуры растаяли. Расстроившись, Пьетро решил намазать шоколад на кусочки хлеба и попытаться продать хотя бы несколько кусков. Так началась эпоха шоколадной пасты Nutella.

Стекло, которое не бьется

Однажды французский ученый Эдуард Бенедиктус случайно бросил стеклянную пробирку на полу. Она побилась, но стеклянные кусочки не разлетелись. Впоследствии выяснилось, что это произошло благодаря тому, что в пробирке был раствор нитроцеллюлозы. Благодаря этому случаю стали изготавливать специальное стекло для автомобилей и для очков.

Побитое стекло, которое не распадается / Фото Rad-star