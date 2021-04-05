Геть нудьгу з офісу: класні способи розвіятися в сірі трудові будні

Джерело:24 канал
Офісна робота виснажлива своєю монотонністю, тож “білим комірцям” час від часу просто показано трішки розслаблятися й химерувати. Спільні витівки – корисні: вони гуртують колектив і підвищують результативність роботи.
Ми підготували добірку смішних фото, зроблених у різних офісах відомих компаній.
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Фото myrussia
Фото fishki
Фото myrussia
Фото genial.guru
Фото inforesist
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Фото pikabu
Фото joemonster
Фото reddit
Фото brain-sharper
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