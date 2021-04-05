Геть нудьгу з офісу: класні способи розвіятися в сірі трудові будні

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Джерело:

24 канал

Офісна робота виснажлива своєю монотонністю, тож “білим комірцям” час від часу просто показано трішки розслаблятися й химерувати. Спільні витівки – корисні: вони гуртують колектив і підвищують результативність роботи.

Ми підготували добірку смішних фото, зроблених у різних офісах відомих компаній.

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1. Ця муха була частиною колективу

Фото myrussia

2. Колеги знають, як підтримати, коли зламалася мишка

Фото fishki

3. А все почалося з розлитої кави

Фото myrussia

4. Коли не хочеш ні з ким ділитися улюбленим напоєм

Фото genial.guru

5. Жорсткий офісний турнір

Фото inforesist

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6. Навіть пляма може прикрасити офіс креативних працівників

Фото pikabu

7. Для того, щоб понеділок не був нудним

Фото joemonster

8. В офісі з'явилася "дешева робоча сила"

Фото reddit

9. Цей працівник надто буквально сприйняв побажання облаштувати своє робоче місце максимально комфортно

Фото brain-sharper

10. Коли ви проспали, а колеги вирішили "прикрити" вас перед керівником

Фото mtianle