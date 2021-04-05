Прочь скуку из офиса: классные способы развлечься в серые трудовые будни
Офисная работа изнуряет своей монотонностью, так что "белым воротничкам" время от времени просто показано немного расслабляться и чудить. Совместные выходки – полезны: они сплачивают коллектив и повышают результативность работы.
Источник:24 канал
Пропонуємо вам добірку смішних фото, зроблених в офісах відомих компаній.
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1. Эта муха была частью коллектива
Фото myrussia
2. Коллеги знают, как поддержать, когда сломалась мышка
Фото fishki
3. А все началось с разлитого кофе
Фото myrussia
4. Если не хочешь ни с кем делиться любимым напитком
Фото genial.guru
5. Жесткий офисный турнир
Фото inforesist
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6. Даже пятно может украсить офис креативных работников
Фото pikabu
7. Для того чтобы понедельник не был скучным
Фото joemonster
8. В офисе появилась "дешевая рабочая сила"
Фото reddit
9. Этот работник слишком буквально воспринял пожелания обустроить свое рабочее место максимально комфортно
Фото brain-sharper
10. Когда вы проспали, а коллеги решили "прикрыть" вас перед руководителем
Фото mtianle
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