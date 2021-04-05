Офисная работа изнуряет своей монотонностью, так что "белым воротничкам" время от времени просто показано немного расслабляться и чудить. Совместные выходки – полезны: они сплачивают коллектив и повышают результативность работы.

Пропонуємо вам добірку смішних фото, зроблених в офісах відомих компаній. Читайте также: Не делайте так: правила безопасности, которые не стоит нарушать на работе 1. Эта муха была частью коллектива Фото myrussia 2. Коллеги знают, как поддержать, когда сломалась мышка Фото fishki 3. А все началось с разлитого кофе Фото myrussia 4. Если не хочешь ни с кем делиться любимым напитком Фото genial.guru 5. Жесткий офисный турнир Фото inforesist Интересно: 10 раздражающих фраз, которые не стоит говорить коллегам 6. Даже пятно может украсить офис креативных работников Фото pikabu 7. Для того чтобы понедельник не был скучным Фото joemonster 8. В офисе появилась "дешевая рабочая сила" Фото reddit 9. Этот работник слишком буквально воспринял пожелания обустроить свое рабочее место максимально комфортно Фото brain-sharper 10. Когда вы проспали, а коллеги решили "прикрыть" вас перед руководителем Фото mtianle