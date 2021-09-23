Ідеї 24 вирішили поділитись із вами смачним рецептом кексів, які стануть вашими улюбленими. Їх можна їсти без крему та начинки, адже вони дуже смачні. Проте з цими солодкими додатками будуть ще кращими.

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Рецепт кексів Oreo


Смачнющі кекси з Oreo / Фото Unsplash

Інгредієнти

  • 170 грамів масла;
  • 240 грамів борошна;
  • 200 грамів цукру;
  • 3 яєчних білки;
  • 120 грамів сметани;
  • 120 грамів молока;
  • 5 грамів розпушувача;
  • 1/4 чайної ложки соди;
  • 5 грамів ванільного цукру;
  • 90 грамів орео (1 пачка);
  • дрібка солі.

Для начинки:

  • 250 грамів малини;
  • 20 грамів цукру;
  • 5 грамів кукурудзяного крохмалю.

Для крему:

  • 500 грамів маскарпоне;
  • 250 грамів вершків (від 30%);
  • 120 грамів пудри;
  • 8 печеньок орео.

Спосіб приготування


Приготуйте смачні кекси / Фото Unsplash

Крок 1. Змішайте всі сухі інгредієнти у посудині: борошно, цукор, соду, розпушувач та сіль. Додайте масло кімнатної температури та збийте міксером до утворення вологої крихти.

Крок 2. Білок, молоко та сметану збийте в іншій місткості та додайте до крихти з сухих інгредієнтів.

Крок 3. Подрібніть у блендері орео, висипте у тісто та перемішайте.

Крок 4. Розігрійте духовку до 180 градусів, начиніть формочки та випікайте протягом 15 хвилин, якщо кекси маленькі, або 25 – якщо більші.

Як приготувати начинку


Малинова начинка – смакота / Фото з інстаграму

  1. Покладіть у блендер малину, подрібніть та відцідіть.
  2. М'якуш поставте на газ, додайте цукор та крохмаль, доведіть до кипіння і проваріть 3 хвилини. Після цього зніміть з плити, охолодіть та начиніть кекси.

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Як приготувати крем

  1. Печиво орео подрібніть у блендері до крихти.
  2. Вершки, цукрову пудру та маскарпоне, перетворіть в однорідну масу міксером, а тоді додайте крихту орео і продовжуйте збивати ще кілька секунд.
  3. Прикрасьте кремом кекси та насолоджуйтесь.