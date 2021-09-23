Ідеї 24 вирішили поділитись із вами смачним рецептом кексів, які стануть вашими улюбленими. Їх можна їсти без крему та начинки, адже вони дуже смачні. Проте з цими солодкими додатками будуть ще кращими.
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Рецепт кексів Oreo
Смачнющі кекси з Oreo / Фото Unsplash
Інгредієнти
- 170 грамів масла;
- 240 грамів борошна;
- 200 грамів цукру;
- 3 яєчних білки;
- 120 грамів сметани;
- 120 грамів молока;
- 5 грамів розпушувача;
- 1/4 чайної ложки соди;
- 5 грамів ванільного цукру;
- 90 грамів орео (1 пачка);
- дрібка солі.
Для начинки:
- 250 грамів малини;
- 20 грамів цукру;
- 5 грамів кукурудзяного крохмалю.
Для крему:
- 500 грамів маскарпоне;
- 250 грамів вершків (від 30%);
- 120 грамів пудри;
- 8 печеньок орео.
Спосіб приготування
Приготуйте смачні кекси / Фото Unsplash
Крок 1. Змішайте всі сухі інгредієнти у посудині: борошно, цукор, соду, розпушувач та сіль. Додайте масло кімнатної температури та збийте міксером до утворення вологої крихти.
Крок 2. Білок, молоко та сметану збийте в іншій місткості та додайте до крихти з сухих інгредієнтів.
Крок 3. Подрібніть у блендері орео, висипте у тісто та перемішайте.
Крок 4. Розігрійте духовку до 180 градусів, начиніть формочки та випікайте протягом 15 хвилин, якщо кекси маленькі, або 25 – якщо більші.
Як приготувати начинку
Малинова начинка – смакота / Фото з інстаграму
- Покладіть у блендер малину, подрібніть та відцідіть.
- М'якуш поставте на газ, додайте цукор та крохмаль, доведіть до кипіння і проваріть 3 хвилини. Після цього зніміть з плити, охолодіть та начиніть кекси.
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Як приготувати крем
- Печиво орео подрібніть у блендері до крихти.
- Вершки, цукрову пудру та маскарпоне, перетворіть в однорідну масу міксером, а тоді додайте крихту орео і продовжуйте збивати ще кілька секунд.
- Прикрасьте кремом кекси та насолоджуйтесь.