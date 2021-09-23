Ідеї 24 вирішили поділитись із вами смачним рецептом кексів, які стануть вашими улюбленими. Їх можна їсти без крему та начинки, адже вони дуже смачні. Проте з цими солодкими додатками будуть ще кращими.

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Рецепт кексів Oreo



Смачнющі кекси з Oreo / Фото Unsplash

Інгредієнти

170 грамів масла;

240 грамів борошна;

200 грамів цукру;

3 яєчних білки;

120 грамів сметани;

120 грамів молока;

5 грамів розпушувача;

1/4 чайної ложки соди;

5 грамів ванільного цукру;

90 грамів орео (1 пачка);

дрібка солі.

Для начинки:

250 грамів малини;

20 грамів цукру;

5 грамів кукурудзяного крохмалю.

Для крему:

500 грамів маскарпоне;

250 грамів вершків (від 30%);

120 грамів пудри;

8 печеньок орео.

Спосіб приготування



Приготуйте смачні кекси / Фото Unsplash

Інгредієнти для тіста мають бути кімнатної температури!

Крок 1. Змішайте всі сухі інгредієнти у посудині: борошно, цукор, соду, розпушувач та сіль. Додайте масло кімнатної температури та збийте міксером до утворення вологої крихти.

Крок 2. Білок, молоко та сметану збийте в іншій місткості та додайте до крихти з сухих інгредієнтів.

Крок 3. Подрібніть у блендері орео, висипте у тісто та перемішайте.

Крок 4. Розігрійте духовку до 180 градусів, начиніть формочки та випікайте протягом 15 хвилин, якщо кекси маленькі, або 25 – якщо більші.

Як приготувати начинку



Малинова начинка – смакота / Фото з інстаграму

Покладіть у блендер малину, подрібніть та відцідіть. М'якуш поставте на газ, додайте цукор та крохмаль, доведіть до кипіння і проваріть 3 хвилини. Після цього зніміть з плити, охолодіть та начиніть кекси.

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Як приготувати крем