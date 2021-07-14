Мікрохвильовка має дуже негативний вплив на деякі продукти, може позбавити всіх корисні речовин та зробити їжу небезпечною для здоров'я. Ідеї 24 діляться списком продуктів, які категорично заборонено розігрівати.

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Які продукти не можна гріти та розморожувати в мікрохвильовці

Броколі

Розморожувати броколі в мікрохвильовці – погана ідея. В процесі підігріву вони втратять майже всі корисні мікроелементи та вітаміни. Краще розморозити цей продукт на пару.

Фрукти та ягоди



Фрукти та ягоди втратять усі вітаміни під час розморозки у печі / Фото Wisgoon

Ні в якому разі не розморожуйте фрукти і ягоди в мікрохвильовці. У печі всі корисні для організму глюкозиди та галактозиди перетворяться на канцерогени.

Заморожене м'ясо

Розморожувати м'ясо у печі дуже небезпечно. Адже під дією мікрохвильового випромінювання не тільки руйнуються вітаміни, а й посилюється розвиток шкідливих бактерій. Тому найкраща розморозка м'яса: під струменем проточної води або на полиці у холодильнику.

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Картопля



Склад картоплі змінюється під дією НВЧ-​випромінювання / Фото Jisty

Картопля після розігріву буде засвоюватись зовсім по-іншому у вашому організмі. У мікрохвильовці крохмаль починає розпадатись, що призводить до відкладення жирів.

Дитячі суміші та грудне молоко

Підігрів дитячих сумішей та молока у мікрохвильовці може спровокувати розвиток кишкової палички. Тому будьте обережні, адже це може нашкодити вашій дитині.

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Гриби



Гриби, розігріті в мікрохвильовці, можуть завдати шкоди здоров'ю / Фото Pexels

Гриби містять у своєму складі багато білка. Підігрів у мікрохвильовці після того, як вони пролежали у холодильнику, зумовить сильні зміни у складі продукту. А це може викликати проблеми з кишківником.

Зелень

Якщо ви готуйте зелень до заморозки та вирішили її підсушити у мікрохвильовці – не рекомендуємо це робити. Вона втратить всі корисні якості та може спалахнути, якщо її трохи перетримати.