Микроволновка имеет очень негативное влияние на некоторые продукты, может уничтожить все полезные вещества и сделать пищу опасной для здоровья. Идеи 24 делятся списком продуктов, которые категорически запрещено разогревать.

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Какие продукты нельзя греть и размораживать в микроволновке

Брокколи

Размораживать брокколи в микроволновке – плохая идея. В процессе подогрева они потеряют почти все полезные микроэлементы и витамины. Лучше разморозить этот продукт на пару.

Фрукты и ягоды



Фрукты и ягоды потеряют все витамины во время разморозки в печи / Фото Wisgoon

Ни в коем случае не размораживайте фрукты и ягоды в микроволновке. В печи все полезные для организма гликозиды и галактозид ы превратятся в канцерогены.

Замороженное мясо

Размораживать мясо в печи очень опасно. Ведь под действием микроволнового излучения не только разрушаются витамины, но и усиливается развитие вредных бактерий. Поэтому лучшая разморозка мяса: под струей проточной воды или на полке в холодильнике.

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Картофель



Состав картофеля изменяется под действием СВЧ-излучения / Фото Jisty

Картофель после разогрева будет усваиваться совсем по-другому в вашем организме. В микроволновке крахмал начинает распадаться, что приводит к отложению жиров.

Детские смеси и грудное молоко

Подогрев детских смесей и молока в микроволновке может спровоцировать развитие кишечной палочки. Поэтому будьте осторожны, ведь это может навредить вашему ребенку.

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Грибы



Грибы, разогретые в микроволновке, могут нанести вред здоровью / Фото Pexels

Грибы содержат в своем составе много белка. Подогрев в микроволновке после того, как они пролежали в холодильнике, приведет к сильным изменениям в составе продукта. А это может вызвать проблемы с кишечником.

Зелень