Картопляний пиріг: корисна та оригінальна смакота

Традиційні страви часом набридають і так хочеться додати у буденний раціон нових фарб. Ми знаємо, як це зробити.

Солодка картопляна начинка та яловичий фарш – контрастне та водночас цікаве поєднання, яке точно вам сподобається. Читайте смачний та простий рецепт картопляного пирога у нашому матеріалі.

Цікаво знати Смачні десерти з найкращих українських макаронів: що приготувати для всієї родини

Рецепт картопляного пирога

Інгредієнти

1 кілограм солодкої картоплі;

пів склянки нежирної сметани;

2 столові ложки вершкового масла;

сіль, перець, сухі трави, вустерширський соус;

2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю;

1 склянка яловичого бульйону;

пів кілограма яловичого фаршу;

2 середні морквини;

1 цибулина;

3 зубчики часнику;

2 столові ложки томатної пасти;

пів склянки горошку.

Спосіб приготування



Пиріг з картоплі / Фото Unsplash

Крок 1. Почистьте картоплю, залийте водою та відваріть. Після цього злийте зайву воду. Перетворіть картоплю у пюре, додайте сметану, вершкове масло і сіль.

Крок 2. У бульйон додайте кукурудзяний крохмаль і добре перемішайте.

Крок 3. Розігрійте велику пательню, додайте олії та відправте туди фарш, щоб він підрум'янився приблизно на 7 хвилини, постійно помішуючи його. Після цього додайте моркву, цибулю і часник та готуйте, доки всі інгредієнти не стануть м'якими. Вилийте томатну пасту, приправте зеленню і потримайте на вогні ще хвилину.

Крок 4. У готовий фарш вилийте бульйон, додайте горох, вустерширський соус і перець. Варіть протягом 2 – 3 хвилин, постійно помішуючи, поки суміш не загусне.

Крок 5. Готову суміш перемістіть у форму для запікання та рівномірно розподіліть. Зверху викладіть пюре та відправляйте у духовку, попередньо розігріту до 200 градусів. Запікайте протягом 15 – 20 хвилин.

Дізнайтесь Десерт вихідного дня: приготуйте вдома дієтичний сирний пиріг з бананами