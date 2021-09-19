Картопляний пиріг: корисна та оригінальна смакота
Джерело:Eating Well
Традиційні страви часом набридають і так хочеться додати у буденний раціон нових фарб. Ми знаємо, як це зробити.
Солодка картопляна начинка та яловичий фарш – контрастне та водночас цікаве поєднання, яке точно вам сподобається. Читайте смачний та простий рецепт картопляного пирога у нашому матеріалі.
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Рецепт картопляного пирога
Інгредієнти
- 1 кілограм солодкої картоплі;
- пів склянки нежирної сметани;
- 2 столові ложки вершкового масла;
- сіль, перець, сухі трави, вустерширський соус;
- 2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю;
- 1 склянка яловичого бульйону;
- пів кілограма яловичого фаршу;
- 2 середні морквини;
- 1 цибулина;
- 3 зубчики часнику;
- 2 столові ложки томатної пасти;
- пів склянки горошку.
Спосіб приготування
Пиріг з картоплі / Фото Unsplash
Крок 1. Почистьте картоплю, залийте водою та відваріть. Після цього злийте зайву воду. Перетворіть картоплю у пюре, додайте сметану, вершкове масло і сіль.
Крок 2. У бульйон додайте кукурудзяний крохмаль і добре перемішайте.
Крок 3. Розігрійте велику пательню, додайте олії та відправте туди фарш, щоб він підрум'янився приблизно на 7 хвилини, постійно помішуючи його. Після цього додайте моркву, цибулю і часник та готуйте, доки всі інгредієнти не стануть м'якими. Вилийте томатну пасту, приправте зеленню і потримайте на вогні ще хвилину.
Крок 4. У готовий фарш вилийте бульйон, додайте горох, вустерширський соус і перець. Варіть протягом 2 – 3 хвилин, постійно помішуючи, поки суміш не загусне.
Крок 5. Готову суміш перемістіть у форму для запікання та рівномірно розподіліть. Зверху викладіть пюре та відправляйте у духовку, попередньо розігріту до 200 градусів. Запікайте протягом 15 – 20 хвилин.
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