Сладкая картофельная начинка и говяжий фарш – контрастное и одновременно интересное сочетание, которое точно вам понравится. Читайте вкусный и простой рецепт картофельного пирога в нашем материале.
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Рецепт картофельного пирога
Ингредиенты
- 1 килограмм сладкого картофеля;
- полстакана нежирной сметаны;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- соль, перец, сухие травы, вустерширский соус;
- 2 чайные ложки кукурузного крахмала;
- 1 стакан говяжьего бульона;
- полкило говяжьего фарша;
- 2 средние моркови;
- 1 луковица;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- полстакана горошка.
Способ приготовления
Пирог из картофеля / Фото Unsplash
Шаг 1. Очистите картофель, залейте водой и отварите. После этого слейте лишнюю воду. Превратите картофель в пюре, добавьте сметану, сливочное масло и соль.
Шаг 2. В бульон добавьте кукурузный крахмал и хорошо перемешайте.
Шаг 3. Разогрейте большую сковороду, добавьте масла и отправьте туда фарш, чтобы он подрумянился примерно на 7 минуты, постоянно помешивая его. После этого добавьте морковь, лук и чеснок и готовьте, пока все ингредиенты не станут мягкими. Вылейте томатную пасту, приправьте зеленью и подержите на огне еще минуту.
Шаг 4. В готовый фарш вылейте бульон, добавьте горох, вустерширский соус и перец. Варите в течение 2 – 3 минут, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет.
Шаг 5. Готовую смесь переместите в форму для запекания и равномерно распределите. Сверху выложите пюре и отправляйте в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. Запекайте в течение 15 – 20 минут.
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