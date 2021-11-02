Картопляні гнізда з фаршем: ідея оригінальної вечері
Джерело:інстаграм Андрія Невського
Картопля та фарш — настільки звичне поєднання, яким, здавалося б, нікого не здивуєш. Проте варто лише трішки пофантазувати та змінити подачу, як традиційна страва відразу стає вишуканою. Поекспериментуймо й сьогодні!
Картопляні гнізда з фаршем – це той випадок, коли з найпростіших продуктів можна приготувати приголомшливу вечерю. Страва здивує вас не лише оригінальним виглядом, а й своїм смаком. Швидким та цікавим рецептом поділився дієтолог Андрій Невський.
І ще Секрет – у сирі та помідорах: нестандартна ідея, як запекти картоплюНайчастіше використовують курячий або індичий фарш, але сміливо можна зупинитися й на свинині. У будь-якому випадку вийде дуже смачно.
Картопляні гнізда з фаршем: покроковий рецепт
Інгредієнти на 6 "гнізд":
- великі картоплини – 3 штуки;
- фарш індички – 300 грамів;
- твердий сир – 100 грамів;
- часник – 3 зубчики;
- спеції – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Розріжте картоплини навпіл та виберіть з кожної з них серединку.
- У фарш додайте подрібнений часник, спеції та все добре перемішайте. Тоді нафаршируйте картоплю.
- Викладіть картоплю у форму для запікання, закрийте фольгою і відправте у розігріту до 200 градусів духовку на 40 – 50 хвилин (або до готовності і картоплі, і фаршу).
- Витягніть, розкрийте фольгу, покладіть шматочки сиру на кожну картоплину і відправте назад у духовку ще на 7 – 10 хвилин.
Смачного!
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Текст публікації Андрія Невського:
Картопля-гнізда з фаршем
КБЖУ одного "гнізда": 270/20.5/32.5/41.3
Калорійність кожної порції у вас буде різна – залежно від співвідношення картоплі та фаршу. У будь-якому випадку вийде дуже смачно.
Інгредієнти:
велика картопля, 3 шт.;
фарш індички, 300 г;
твердий сир, 100 г;
часник, 3 зубчики;
спеції на смак.
Приготування:
Розріжте картоплю навпіл, зробіть у кожній половинці лунки.
Роздавіть у фарш часник, додайте спеції, перемішайте.
Наповніть лунки фаршем.
Викладіть на форму, закрийте фольгою, відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 40-50 хвилин (перевіряйте готовність картоплі та фаршу).
Витягніть, розкрийте фольгу, покладіть шматочки сиру і, не закриваючи фольгою гнізда, відправте назад в духовку на 7-10 хвилин.
Смачного!