Картопляні гнізда з фаршем: ідея оригінальної вечері

Картопля та фарш — настільки звичне поєднання, яким, здавалося б, нікого не здивуєш. Проте варто лише трішки пофантазувати та змінити подачу, як традиційна страва відразу стає вишуканою. Поекспериментуймо й сьогодні!

Картопляні гнізда з фаршем – це той випадок, коли з найпростіших продуктів можна приготувати приголомшливу вечерю. Страва здивує вас не лише оригінальним виглядом, а й своїм смаком. Швидким та цікавим рецептом поділився дієтолог Андрій Невський.

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Картопляні гнізда з фаршем: покроковий рецепт

Інгредієнти на 6 "гнізд":

великі картоплини – 3 штуки;

фарш індички – 300 грамів;

твердий сир – 100 грамів;

часник – 3 зубчики;

спеції – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Розріжте картоплини навпіл та виберіть з кожної з них серединку. У фарш додайте подрібнений часник, спеції та все добре перемішайте. Тоді нафаршируйте картоплю. Викладіть картоплю у форму для запікання, закрийте фольгою і відправте у розігріту до 200 градусів духовку на 40 – 50 хвилин (або до готовності і картоплі, і фаршу). Витягніть, розкрийте фольгу, покладіть шматочки сиру на кожну картоплину і відправте назад у духовку ще на 7 – 10 хвилин.

Смачного!

Найчастіше використовують курячий або індичий фарш, але сміливо можна зупинитися й на свинині. У будь-якому випадку вийде дуже смачно.

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Текст публікації Андрія Невського:

Картопля-гнізда з фаршем

КБЖУ одного "гнізда": 270/20.5/32.5/41.3

Калорійність кожної порції у вас буде різна – залежно від співвідношення картоплі та фаршу. У будь-якому випадку вийде дуже смачно.

Інгредієнти:

велика картопля, 3 шт.;

фарш індички, 300 г;

твердий сир, 100 г;

часник, 3 зубчики;

спеції на смак.

Приготування:

Розріжте картоплю навпіл, зробіть у кожній половинці лунки.

Роздавіть у фарш часник, додайте спеції, перемішайте.

Наповніть лунки фаршем.

Викладіть на форму, закрийте фольгою, відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 40-50 хвилин (перевіряйте готовність картоплі та фаршу).

Витягніть, розкрийте фольгу, покладіть шматочки сиру і, не закриваючи фольгою гнізда, відправте назад в духовку на 7-10 хвилин.

Смачного!