Картофельные гнезда с фаршем – это тот случай, когда из самых простых продуктов можно приготовить потрясающий ужин. Блюдо удивит вас не только оригинальным видом, но и своим вкусом. Быстрым и интересным рецептом поделился диетолог Андрей Невский.
И еще Секрет – в сыре и помидорах: нестандартная идея, как запечь картошку
Картофельные гнезда с фаршем: пошаговый рецепт
Ингредиенты на 6 "гнезд":
- большие картофелины – 3 штуки;
- фарш индейки – 300 граммов;
- твердый творог – 100 граммов;
- чеснок – 3 зубчика;
- специи – по вашему вкусу.
Способ приготовления:
- Разрежьте картофель пополам и выберите из каждой половинки серединку.
- В фарш добавьте измельченный чеснок, специи и хорошо перемешайте. Тогда нафаршируйте картошку.
- Выложите картофель в форму для запекания, закройте фольгой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 40 – 50 минут (или до готовности и картофеля, и фарша).
- Вытащите, раскройте фольгу, положите кусочки сыра на каждую картофелину и отправьте обратно в духовку еще на 7 – 10 минут.
Приятного аппетита!
Читайте также Как приготовить макароны, которые не оставят равнодушным никого: рецепт запеканки с индейкой
Текст публикации Андрея Невского:
Картофель-гнезда с фаршем
КБЖУ одного "гнезда": 270/20.5/32.5/41.3
Калорийность каждой порции у вас будет разная – в зависимости от соотношения картофеля и фарша. В любом случае получится очень вкусно.
Ингредиенты:
большой картофель, 3 шт.;
фарш индейки, 300 г;
твердый творог, 100 г;
чеснок, 3 зубчика;
специи по вкусу.
Приготовление:
Разрежьте картофель пополам, сделайте в каждой половинке лунки.
Раздавите в фарш чеснок, добавьте специи, перемешайте.
Наполните лунки фаршем.
Выложите на форму, закройте фольгой, отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 40-50 минут (проверяйте готовность картофеля и фарша).
Вытащите, раскройте фольгу, положите кусочки сыра и, не закрывая фольгой гнезда, отправьте обратно в духовку на 7-10 минут.
Приятного аппетита!