Картофельные гнезда с фаршем – это тот случай, когда из самых простых продуктов можно приготовить потрясающий ужин. Блюдо удивит вас не только оригинальным видом, но и своим вкусом. Быстрым и интересным рецептом поделился диетолог Андрей Невский.

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Чаще используют куриный или индюшачий фарш, но смело можно остановиться и на свинине. В любом случае получится очень вкусно.

Картофельные гнезда с фаршем: пошаговый рецепт

Ингредиенты на 6 "гнезд":

большие картофелины – 3 штуки;

фарш индейки – 300 граммов;

твердый творог – 100 граммов;

чеснок – 3 зубчика;

специи – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Разрежьте картофель пополам и выберите из каждой половинки серединку. В фарш добавьте измельченный чеснок, специи и хорошо перемешайте. Тогда нафаршируйте картошку. Выложите картофель в форму для запекания, закройте фольгой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 40 – 50 минут (или до готовности и картофеля, и фарша). Вытащите, раскройте фольгу, положите кусочки сыра на каждую картофелину и отправьте обратно в духовку еще на 7 – 10 минут.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Андрея Невского:

Картофель-гнезда с фаршем

КБЖУ одного "гнезда": 270/20.5/32.5/41.3

Калорийность каждой порции у вас будет разная – в зависимости от соотношения картофеля и фарша. В любом случае получится очень вкусно.

Ингредиенты:

большой картофель, 3 шт.;

фарш индейки, 300 г;

твердый творог, 100 г;

чеснок, 3 зубчика;

специи по вкусу.

Приготовление:

Разрежьте картофель пополам, сделайте в каждой половинке лунки.

Раздавите в фарш чеснок, добавьте специи, перемешайте.

Наполните лунки фаршем.

Выложите на форму, закройте фольгой, отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 40-50 минут (проверяйте готовность картофеля и фарша).

Вытащите, раскройте фольгу, положите кусочки сыра и, не закрывая фольгой гнезда, отправьте обратно в духовку на 7-10 минут.