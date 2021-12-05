Если нужно быстро организовать ужин после рабочего дня, пюре из картофеля на молоке или сливочном масле (как мы все привыкли) – идеальный вариант. Такой гарнир сочетается с любым мясом или овощами. Однако американская шеф-повар Джада Де Лаурентис рассказала, как приготовить по-настоящему необычное и вкусное картофельное пюре. Спойлер: весь секрет не только в ингредиентах.

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Набор ингредиентов для изысканного картофельного пюре.

Как обычно бывает, мы не обращаем на сорт картофеля, из которого готовить пюре, однако это тоже имеет значение. Лучше выбирать красновато-коричневый картофель . Кроме этого, у вас должен быть под рукой чеснок, растительное масло, сливочный сыр маскарпоне, пармезан и куриный бульон.

Как готовить пюре из картофеля?

Джада Де Лаурентис советует варить картофель вместе с небольшим количеством растительного масла и чесноком. Когда картофель будет готов, его нужно смешать со сливочным сыром маскарпоне (важно, чтобы маскарпоне был комнатной температуры). Далее кулинар рекомендует усилить вкус картофеля сыром пармезан, куриным бульоном и большим количеством растительного масла. Все вместе нужно хорошо перемешать и превратить в пюре.

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Ключ к успеху – аккуратно добавлять ингредиенты в картофель. Если все бросить сразу, картофель станет липким. А если все сделать правильно, то картофельное пюре получится просто удивительным, – подытожила шеф-повар.