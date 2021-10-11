Согласны, мясом с фруктами сегодня особенно никого не удивите. Но факт остается фактом: именно они помогают передать всю полноту вкуса блюда, не затмевая при этом само мясо. В нашем случае это стейки из свинины в сочетании с яблоками и имбирным соусом. Как приготовить вкусный ужин, рассказал диетолог Андрей Невский.

И еще Худейте вкусно: диетический рецепт теплого салата с куриным филе и овощами

Свиной стейк с яблоками: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • свинина 400 граммов;
  • молотый имбирь 5 граммов;
  • соус соевый 45 граммов;
  • яблоко 2 штуки;
  • соль, перец, приправы, кунжут на ваш вкус.

Способ приготовления:

  1. Порезанную свинину поставьте мариноваться с имбирем и соевым соусом.
  2. Тем временем подготовьте яблоки: нарежьте их кружочками и очистите от семян.
  3. Форму для запекания застелите фольгой, тогда выложите мясо, а сверху яблоки. Закройте все фольгой.
  4. Отправьте блюдо запекаться в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут.

Приятного аппетита!

Читайте также Изысканный ужин из простых продуктов: свинина с макаронами в сметанно-томатном соусе

Текст публикации Андрея Невского:

Я, как вы уже догадались, считаю, что можно и нужно есть разные, в том числе любимые продукты. Наше любимое мясо - свинина, поэтому большинство мясных блюд у нас с жирной и сочной лопатки. Вы можете выбирать куски более диетические.

Ингредиенты:

свинина, 400 г
молотый имбирь, 5 г
соус соевый, 45 г
яблоко, 2 шт.;
соль, перец, приправы, кунжут по вкусу.

Приготовление:

Порезанную свинину замариновать в смеси имбиря и соевого соуса.
Яблоко нарезать кружочками и очистить от семян.
На форму для запекания положить фольгу, выложить мясо, сверху положить яблоки, закрыть фольгой и запекать в духовке 20 минут при температуре 220 градусов.
Вытащить из духовки, дать постоять 5 минут, посыпать при желании кунжутом.

На гарнир мы сварили рис и тоже полили его соевым соусом. Было вкусно!

Готовили по книге рецептов, но взяли лопатку вместо корейки и не стали есть печеные яблоки. Поэтому калорийность нашей блюда примерно равна калорийности простой запеченной свиной лопатки.

КБЖУ блюда из книги рецептов на 100 г: 218/9/18 / 5.2.

Приятного аппетита!