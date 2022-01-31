Обирайте для дітей такі творчі заняття, з якими легко впоратися маленьким рученятам. Що стосується матеріалів – більшість із запропонованих є у вас вдома.

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Природний колаж

Видрукуйте фотографію своєї дитини. Потім прогуляйтеся надворі, щоб зібрати природні елементи: листя, гілочки, квіти та кору.

Повернувшись додому, приклейте предмети до фотографії. Цей незабутній колаж можна повісити у себе вдома!



Оригінальна світлина / Фото Tim Mackay

Соляна акварель

Хто знав, що ці гарні узори так легко зробити? Просто покрийте папір акварельною фарбою, а потім одразу ж посипте сіллю.

Після того, як папір висохне, заберіть зайву сіль і помилуйтеся своїм красивим, невимушеним візерунком! Ви можете використовувати папір для прикрашання ваз, упаковки подарунків, організаційних контейнерів тощо.



Соляні узори / Фото Aaron Dyer

Простий силует

Ваша дитина може легко відтворити свій власний силует за допомогою кількох простих трюків! Сфотографуйте її голову збоку, збільште фотографію до потрібного розміру та видрукуйте на чорно-білому принтері.

Покладіть відображення на чорний папір і виріжте за контурами. Приклейте силует до тканини або візерункового картону, а потім покладіть його в рамку та повішайте на стіну.



Дитячий силует / Фото Mark Mantegna

Листівка "Я тебе люблю"

Ви можете використовувати цю листівку своїми руками для багатьох різних випадків, як-от дні народження, День матері, День Святого Валентина тощо.

Покладіть дитячу руку на картон, обведіть, та виріжте її. Загніть два середні пальці та приклейте їх. Мовою жестів це означає "Я люблю тебе".

Приклейте руку до паперу, складеного у формі листівки, і прикрасьте наклейками, блискітками, маркерами або чим завгодно.



Листівка на будь-яке свято / Фото Alexandra Grablewski