Выбирайте для детей такие творческие занятия, с которыми легко справиться маленьким ручонкам. Что касается материалов – большинство из предложенных есть у вас дома.

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Природный коллаж

Напечатайте фотографию своего ребенка. Затем прогуляйтесь по улице, чтобы собрать природные элементы: листья, веточки, цветы и кору.

Вернувшись домой, приклейте предметы к фотографии. Этот незабываемый коллаж можно повесить у себя дома!



Оригинальное фото / Фото Tim Mackay

Соляная акварель

Кто знал, что эти узоры так легко сделать? Просто покройте бумагу акварельной краской, а затем сразу же посыпьте солью.

После того, как бумага высохнет, уберите лишнюю соль и полюбуйтесь своим красивым, непринужденным узором! Вы можете использовать бумагу для украшения ваз, упаковки подарков, организационных контейнеров.



Соляные узоры / Фото Aaron Dyer

Простой силуэт

Ваш ребенок может легко воспроизвести свой собственный силуэт с помощью нескольких простых трюков! Сфотографируйте ее голову сбоку, увеличьте фотографию до нужного размера и напечатайте на черно-белом принтере.

Положите отображение на черную бумагу и вырежьте по контурам. Приклейте силуэт к ткани или узорному картону, затем положите его в рамку и повесьте на стену.



Детский силуэт / Фото Mark Mantegna

Открытка "Я тебя люблю"

Вы можете использовать эту открытку своими руками для многих различных случаев, таких как дни рождения, День матери, День Святого Валентина.

Положите детскую руку на картон, обведите и вырежьте ее. Загните два средних пальца и приклейте их. Языком жестов это значит "Я люблю тебя".

Приклейте руку к бумаге, составленной в форме открытки, и украсьте наклейками, блестками, маркерами или чем угодно.