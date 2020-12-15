Роблячи ремонт, ми довіряємо власному смаку, але не знаємо при цьому основ дизайну, тому дуже часто результат не виправдовує очікування. Для початку вивчіть хоча б ази планування, тоді вам не доведеться розчаровуватися після ремонту.

Ідеї 24 зібрали найпоширеніші помилки, які допускаються при оформленні інтер'єру вітальні.

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Диван стоїть біля стіни

Якщо у вас є можливість поставити диван не до стіни, то обов'язково зробіть це – тим самим ви візуально збільшите простір і створите затишок. Диван біля стіни в просторій кімнаті більше нагадує танцювальний клас, ніж вітальню.



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Меблі, які вже не актуальні

Існує й меблева мода. Громіздкі м'які меблі з об'ємними спинками давно втратили свою актуальність. Зверніть увагу на меблі з прямими лініями та чітким силуетом. Можна вибрати звичайний диван, але в сучасному кольорі.



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Відсутність або неправильний розмір килима

Маленькі килими створюють дисбаланс в кімнаті, слід підбирати килим правильного розміру для вашої вітальні. Великий натомість забезпечить візуальне розширення простору, й інтер'єр отримає закінчений вигляд.



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Ви нехтуєте функціональністю вітальні

Якщо у вас прямокутна кімната, то ви можете її скорегувати за допомогою шафи або стелажа через те, що квадратна форма приміщення найбільш виграшна і в такій кімнаті легше дотримуватися балансу.



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Телевізор не на своєму місці

Найкраще місце для розміщення телевізора – порожня стіна. Не встановлюйте телевізор навпроти або поблизу вікна, це шкідливо для зору і заважає чітко бачити зображення. Дистанція між телевізором і диваном залежить від розміру екрана: відстань має дорівнювати 3-5 діагоналям.



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Сила подушок

При виборі подушок подумайте, чи підійде матеріал по фактурі до дивана чи крісла. Для малогабаритних меблів підійдуть акуратні та невеликі вироби, а масивний диван може містити кілька об'ємних подушок.



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Неправильне розміщення фотографій

Ідеальна висота – 153 см від рівня підлоги й до центру зображення. Якщо у вас занадто багато фотографій, то відмінним рішенням стане галерея на стіні, а не фоторамки, розставлені по всіх кутках.



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Кімнатні рослини в маленьких горщиках

Краще поставити одне дерево у великому горщику, ніж багато маленьких рослин на підвіконні. Таким чином ваш простір буде здаватися більшим і затишнішим.



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Штори візуально зменшують простір

Така маленька дрібниця, може зробити вашу кімнату візуально меншою. Дуже важливо повісити штори якомога вище і якомога ширше, щоб ваші стелі здавалися високими, а вітальня великою. Вибирайте штори більш яскравого і насиченого кольору, ніж решта.



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