Делая ремонт, мы доверяем собственному вкусу, но не знаем при этом основ дизайна, поэтому очень часто результат не оправдывает ожидания. Для начала изучите хотя бы азы планирования, тогда вам не придется разочаровываться после ремонта.

Идеи 24 собрали самые распространенные ошибки, которые допускаются при оформлении интерьера гостиной.

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Диван стоит у стены

Если у вас есть возможность поставить диван не к стене, то обязательно сделайте это – тем самым вы визуально увеличите пространство и создадите уют. Диван у стены в просторной комнате больше напоминает танцевальный класс, чем гостиную.



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Мебель, которая уже не актуальна

Существует и мебельная мода. Громоздкая мягкая мебель с объемными спинками давно потеряла свою актуальность. Обратите внимание на мебель с прямыми линиями и четким силуэтом. Можно выбрать обычный диван, но в современном цвете.



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Отсутствие или неправильный размер ковра

Маленькие ковры создают дисбаланс в комнате, следует подбирать ковер правильного размера для вашей гостиной. Большой, наоборот, обеспечит визуальное расширение пространства, и интерьер получит законченный вид.



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Вы пренебрегаете функциональностью гостиной

Если у вас прямоугольная комната, то вы можете ее скорректировать с помощью шкафа или стеллажа из-за того, что квадратная форма помещения наиболее выигрышная и в такой комнате легче соблюдать баланс.



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Телевизор не на своем месте

Лучшее место для размещения телевизора – пустая стена. Не устанавливайте телевизор напротив или вблизи окна, это вредно для зрения и мешает четко видеть изображение. Дистанция между телевизором и диваном зависит от размера экрана: расстояние должно равняться 3-5 диагоналям.



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Сила подушек

При выборе подушек подумайте, подойдет ли материал по фактуре к дивану или креслу. Для малогабаритной мебели подойдут аккуратные и небольшие изделия, а массивный диван может содержать несколько объемных подушек.



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Неправильное размещение фотографий

Идеальная высота – 153 см от уровня пола и до центра изображения. Если у вас слишком много фотографий, то отличным решением станет галерея на стене, а не фоторамки, расставленные по всем углам.



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Комнатные растения в маленьких горшочках

Лучше поставить одно дерево в большом горшке, чем много маленьких растений на подоконнике. Таким образом ваше пространство будет казаться большим и уютным.



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Шторы визуально уменьшают пространство

Такая маленькая мелочь может сделать вашу комнату визуально меньше. Очень важно повесить шторы как можно выше и как можно шире, чтобы ваши потолки казались высокими, а гостиная большой. Выбирайте шторы более яркого и насыщенного цвета, чем окружающие цвета.



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