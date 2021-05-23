Деталізація для Хітоцуямі дуже важлива, адже художниця прагне створювати максимально реалістичні скульптури. Щоб досягти потрібного результату, вона використовує папір різної товщини.

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Перша скульптура носорога

  • Хітоцуяма розпочала свою кар’єру ілюстратором, але усе змінилося після відвідин національного парку Замбії в Африці.
  • Там вона побачила дикого носорога, який постраждав через людей.
  • Екскурсовод розповів, що ці тварини часто гинуть від рук браконьєрів, які полюють на їхні роги.
  • Бажаючи поділитися цією історією з усіма людьми, Хітоцуяма вирішила створити свою першу роботу – скульптуру носорога.
  • Тоді спогади з дитинства змусили її використати папір як художній матеріал.

Мій дідусь володів і керував паперовою фабрикою. Тому цілком природно, що я почала працювати з папером. У своїй роботі я використовую, насамперед, викинуті газети, тобто ті, що стали не потрібними й більше не мають значення для власників,
– розповідає скульпторка.


Носоріг / Фото Hitotsuyama.studio

Як народжуються скульптури

  • Спочатку Хітоцуяма ріже газету на довгі смужки.
  • Далі на кожний шматок наносить воду, щоб зробити їх вологими та млявими.
  • Потім вона скручує смужки і формує матеріал, що нагадує нитки.


Скручені газетні смужки  / Фото Hitotsuyama.studio

  • Нарешті, за допомогою клею Хітоцуяма ретельно конструює скульптуру.
  • Усі її газетні тварини мають натуральну величину і позицію.

 
Процес виготовлення скульптур / Фото Hitotsuyama.studio

Тварини з газети


Родина мавп / Фото Hitotsuyama.studio


Мавпа / Фото Hitotsuyama.studio


Ігуана / Фото Hitotsuyama.studio

Ігуана виглядає надзвичайно реалістично / Фото Hitotsuyama.studio


Кенгуру / Фото Hitotsuyama.studio

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