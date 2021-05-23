Деталізація для Хітоцуямі дуже важлива, адже художниця прагне створювати максимально реалістичні скульптури. Щоб досягти потрібного результату, вона використовує папір різної товщини.
Читайте також Італійський художник робить карикатури всього за 1 хвилину: кумедні фото та відео
Перша скульптура носорога
- Хітоцуяма розпочала свою кар’єру ілюстратором, але усе змінилося після відвідин національного парку Замбії в Африці.
- Там вона побачила дикого носорога, який постраждав через людей.
- Екскурсовод розповів, що ці тварини часто гинуть від рук браконьєрів, які полюють на їхні роги.
- Бажаючи поділитися цією історією з усіма людьми, Хітоцуяма вирішила створити свою першу роботу – скульптуру носорога.
- Тоді спогади з дитинства змусили її використати папір як художній матеріал.
Мій дідусь володів і керував паперовою фабрикою. Тому цілком природно, що я почала працювати з папером. У своїй роботі я використовую, насамперед, викинуті газети, тобто ті, що стали не потрібними й більше не мають значення для власників,
– розповідає скульпторка.
Носоріг / Фото Hitotsuyama.studio
Як народжуються скульптури
- Спочатку Хітоцуяма ріже газету на довгі смужки.
- Далі на кожний шматок наносить воду, щоб зробити їх вологими та млявими.
- Потім вона скручує смужки і формує матеріал, що нагадує нитки.
Скручені газетні смужки / Фото Hitotsuyama.studio
- Нарешті, за допомогою клею Хітоцуяма ретельно конструює скульптуру.
- Усі її газетні тварини мають натуральну величину і позицію.
Процес виготовлення скульптур / Фото Hitotsuyama.studio
Тварини з газети
Родина мавп / Фото Hitotsuyama.studio
Мавпа / Фото Hitotsuyama.studio
Ігуана / Фото Hitotsuyama.studio
Ігуана виглядає надзвичайно реалістично / Фото Hitotsuyama.studio
Кенгуру / Фото Hitotsuyama.studio
Японська художниця робить реалістичні скульптури тварин з газет: дивіться відео