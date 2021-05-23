Деталізація для Хітоцуямі дуже важлива, адже художниця прагне створювати максимально реалістичні скульптури. Щоб досягти потрібного результату, вона використовує папір різної товщини.

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Перша скульптура носорога

Хітоцуяма розпочала свою кар’єру ілюстратором , але усе змінилося після відвідин національного парку Замбії в Африці.

, але усе змінилося після відвідин національного парку Замбії в Африці. Там вона побачила дикого носорога, який постраждав через людей.

Екскурсовод розповів, що ці тварини часто гинуть від рук браконьєрів , які полюють на їхні роги.

, які полюють на їхні роги. Бажаючи поділитися цією історією з усіма людьми, Хітоцуяма вирішила створити свою першу роботу – скульптуру носорога .

. Тоді спогади з дитинства змусили її використати папір як художній матеріал.

Мій дідусь володів і керував паперовою фабрикою. Тому цілком природно, що я почала працювати з папером. У своїй роботі я використовую, насамперед, викинуті газети, тобто ті, що стали не потрібними й більше не мають значення для власників,

– розповідає скульпторка.



Носоріг / Фото Hitotsuyama.studio

Як народжуються скульптури

Спочатку Хітоцуяма ріже газету на довгі смужки.

на довгі смужки. Далі на кожний шматок наносить воду, щоб зробити їх вологими та млявими.

Потім вона скручує смужки і формує матеріал, що нагадує нитки.



Скручені газетні смужки / Фото Hitotsuyama.studio

Нарешті, за допомогою клею Хітоцуяма ретельно конструює скульптуру.

Усі її газетні тварини мають натуральну величину і позицію.



Процес виготовлення скульптур / Фото Hitotsuyama.studio

Тварини з газети



Родина мавп / Фото Hitotsuyama.studio



Мавпа / Фото Hitotsuyama.studio



Ігуана / Фото Hitotsuyama.studio

Ігуана виглядає надзвичайно реалістично / Фото Hitotsuyama.studio



Кенгуру / Фото Hitotsuyama.studio

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