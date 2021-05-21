Неймовірне мистецтво Федеріко веселить людей по всьому світу, адже він робить добродушні шаржі не лише з натури, а й з фотографій. І непогано, до речі, на цьому заробляє.

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Знаний італійський карикатурист

Пристрасть до карикатури у професійного художника народилася у дуже молодому віці. Спочатку заради забави він малював їх на святкуваннях уродин своїх друзів, сільських вечірках, дискотеках та ярмарках. Потім це заняття стало його джерелом доходу і зараз він разом із дружиною має власне агентство зв’язку та дизайну.

Федеріко співпрацював із всесвітньо відомими брендами, такими як Benetton, Coin, Rolex, Mc Donalds тощо. А участь у телевізійних шоу, де він здобув симпатію суддів та глядачів, зробила його знаменитим карикатуристом Італії.

Хвилина на карикатуру

Працюючи на великих вечірках зі швидкістю 1 хвилина на малюнок, Федеріко вдається створити понад сотню унікальних кумедних портретів, задовольняючи усіх присутніх.

Він також любить проводити вуличні івенти, створюючи неймовірно велику кількість карикатур для перехожих.

Задовольняючи свою пристрасть до карикатур, Федеріко знаходить час, щоб виразити кумедну особистість знаменитих політиків, акторів, музикантів, письменників і навіть блогерів.