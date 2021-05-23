Детализация для Хитоцуями очень важна, ведь художница стремится создавать максимально реалистичные скульптуры. Чтобы достичь нужного результата, она использует бумагу разной толщины.

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Первая скульптура носорога

  • Хитоцуяма начала свою карьеру иллюстратором, но все изменилось после посещения национального парка Замбии в Африке.
  • Там она увидела дикого носорога, который пострадал из-за людей.
  • Экскурсовод рассказал, что эти животные часто погибают от рук браконьеров, которые охотятся на их рога.
  • Желая поделиться этой историей со всеми людьми, Хитоцуяма решила создать свою первую работу – скульптуру носорога.
  • Затем воспоминания детства заставили ее использовать бумагу в качестве художественного материала.

Мой дедушка владел и управлял бумажной фабрикой. Поэтому вполне естественно, что я начала работать с бумагой. В своей работе я использую, прежде всего, выброшенные газеты, то есть те, что стали не нужными и больше не имеют значения для владельцев,
– рассказывает скульптор.


Носорог / Фото Hitotsuyama.studio

Как рождаются скульптуры

  • Сначала Хитоцуяма режет газету на длинные полоски.
  • Далее на каждый кусок наносит воду, чтобы сделать их влажными и вялыми.
  • Затем она скручивает полоски и формирует материал, напоминающий нити.


Скрученные газетные полоски / Фото Hitotsuyama.studio

  • Наконец, с помощью клея Хитоцуяма тщательно конструирует скульптуру.
  • Все ее газетные животные имеют натуральную величину и позицию.

 
Процесс изготовления скульптур / Фото Hitotsuyama.studio

Животные из газеты


Семья обезьян / Фото Hitotsuyama.studio


Обезьяна / Фото Hitotsuyama.studio


Игуана / Фото Hitotsuyama.studio

Игуана выглядит чрезвычайно реалистично / Фото Hitotsuyama.studio


Кенгуру / Фото Hitotsuyama.studio

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