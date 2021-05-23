Детализация для Хитоцуями очень важна, ведь художница стремится создавать максимально реалистичные скульптуры. Чтобы достичь нужного результата, она использует бумагу разной толщины.
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Первая скульптура носорога
- Хитоцуяма начала свою карьеру иллюстратором, но все изменилось после посещения национального парка Замбии в Африке.
- Там она увидела дикого носорога, который пострадал из-за людей.
- Экскурсовод рассказал, что эти животные часто погибают от рук браконьеров, которые охотятся на их рога.
- Желая поделиться этой историей со всеми людьми, Хитоцуяма решила создать свою первую работу – скульптуру носорога.
- Затем воспоминания детства заставили ее использовать бумагу в качестве художественного материала.
Мой дедушка владел и управлял бумажной фабрикой. Поэтому вполне естественно, что я начала работать с бумагой. В своей работе я использую, прежде всего, выброшенные газеты, то есть те, что стали не нужными и больше не имеют значения для владельцев,
– рассказывает скульптор.
Носорог / Фото Hitotsuyama.studio
Как рождаются скульптуры
- Сначала Хитоцуяма режет газету на длинные полоски.
- Далее на каждый кусок наносит воду, чтобы сделать их влажными и вялыми.
- Затем она скручивает полоски и формирует материал, напоминающий нити.
Скрученные газетные полоски / Фото Hitotsuyama.studio
- Наконец, с помощью клея Хитоцуяма тщательно конструирует скульптуру.
- Все ее газетные животные имеют натуральную величину и позицию.
Процесс изготовления скульптур / Фото Hitotsuyama.studio
Животные из газеты
Семья обезьян / Фото Hitotsuyama.studio
Обезьяна / Фото Hitotsuyama.studio
Игуана / Фото Hitotsuyama.studio
Игуана выглядит чрезвычайно реалистично / Фото Hitotsuyama.studio
Кенгуру / Фото Hitotsuyama.studio
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