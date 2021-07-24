Його виразні та емоційні роботи символізують надмірне споживання, а також поширені тенденції суспільства відкидати те, що вважається застарілим або небажаним.

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Про художника

Смолл народився у 1975 році та з п’ятирічного віку живе в одному будинку у північному Лондоні.

Мистецьке ремесло Метт здобув у Королівському художньому коледжі, який закінчив у 2000 році.

Глибоко вкорінений у своєму районі, художник переймається тим, як інституційна британська соціальна система не залишає місця для тих, хто перебуває на периферії суспільства.

Тому своєю творчістю він вирішив підкреслити важливість кожної людини.

Його роботи отримали премію Viliers David Art Prize та номіновані Національною портретною галереєю.

Про творчість

Моделями для портретів Смолла стають звичайні перехожі. Він просто бере камеру, виходить на вулицю та знімає своїх анонімних натурників у їхньому світі.

Там же він знаходить матеріали для своїх робіт, що включає все, що люди звикли викидати: від холодильників та іншої побутової техніки до аварійних автомобілів.

Іржава консервна банка стає тоном на обличчі. Блискучий метал підкреслює лоб. Всі ці непотрібні предмети були включені в щось, що зараз можна оцінити, і тепер потенціал цього металобрухту може бути реалізований,

– говорить художник.

Продовжуючи свою тему повторного використання міських матеріалів, Смолл часто працює також з фарбою, яку інші викинули. Таким чином його твори стають продуктом урбаністичного середовища та складається з частин, якими суспільство знехтувало.

Одружившись на викинутому предметі та малюючи на ньому портрет молодої людини, або використовуючи матеріал для побудови мозаїчного обличчя, я сподіваюся, що глядач побачить, що всі і все має право розглядатися як цінне та варте. Але ми повинні це побачити,

– резюмує Смолл.