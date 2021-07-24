Его выразительные и эмоциональные работы символизируют чрезмерное потребление, а также распространенные тенденции общества отвергать то, что считается устаревшим или нежелательным.
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О художнике
- Смолл родился в 1975 году и с пятилетнего возраста живет в одном доме в северном Лондоне.
- Художественное ремесло Мэтт получил в Королевском художественном колледже, который окончил в 2000 году.
- Глубоко укоренившийся в своем районе художник переживает, как институциональная британская социальная система не оставляет места для тех, кто находится на периферии общества.
- Поэтому своим творчеством он решил подчеркнуть важность каждого человека.
- Его работы получили премию Viliers David Art Prize и номинированы Национальной портретной галереей.
О творчестве
Моделями для портретов Смолла становятся обычные прохожие. Он просто берет камеру, выходит на улицу и снимает своих анонимных натурщиков в их мире.
Там же он находит материалы для своих работ, которые включают все, что люди привыкли выбрасывать: от холодильников и прочей бытовой техники до аварийных автомобилей.
Ржавая консервная банка становится тоном на лице. Блестящий металл подчеркивает лоб. Все эти ненужные предметы были включены в то, что сейчас можно оценить, и теперь потенциал этого металлолома может быть реализован,
– говорит художник.
Продолжая свою тему повторного использования городских материалов, Смолл часто работает также с краской, которую другие выбросили. Таким образом его произведения становятся продуктом урбанистической среды и состоит из частей, которыми общество пренебрегло.
Женившись на выброшенном предмете и рисуя на нем портрет молодого человека, используя материал для построения мозаичного лицо, я надеюсь, что зритель увидит, что все и все имеет право рассматриваться как ценное и стоящее. Но мы должны это увидеть,
– резюмирует Смолл.