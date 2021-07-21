Краще один раз побачити, ніж кілька разів прочитати. Тож мистецтво розрізання кавуна ви опановуватимете за відео. Дивіться й запам'ятовуйте!
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Ви напевно часто стикаєтеся з проблемою нарізки кавуна. Це справа не з простих. Але насправді, все набагато простіше, ніж здається. Це відео покаже вам, як швидко і просто порізати кавун на соковиті шматочки.
Дивіться відео, як швидко розрізати кавун: