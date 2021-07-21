Краще один раз побачити, ніж кілька разів прочитати. Тож мистецтво розрізання кавуна ви опановуватимете за відео. Дивіться й запам'ятовуйте!

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Ви напевно часто стикаєтеся з проблемою нарізки кавуна. Це справа не з простих. Але насправді, все набагато простіше, ніж здається. Це відео покаже вам, як швидко і просто порізати кавун на соковиті шматочки.

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти Zubrowka Rose, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Дивіться відео, як швидко розрізати кавун: