Художник створює неймовірні малюнки-одноденки: його твори знищує океан

На відміну від творців, які хочуть увіковічити своє мистецтво, уельський художник робить композиції, які тривають лише день. Малюнки та скульптури на узбережжях поглинає Атлантичний океан.

Художник Джон Форман створює масштабні складні конструкції з піску та каміння.

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Форман малює різноманітні візерунки на піску узбережжя Пемброкшира. Жанр, у якому працює митець, називається ленд-арт.

Що таке ленд-арт "Земляне мистецтво" або "Земляне мистецтво" або ленд-арт передбачає використання навколишнього середовища як художнього об’єкта. Для того, щоб створити "земляну композицію" майстри мають перетворити пейзаж чи територію на мистецтво, використовуючи природні чинники – ерозію, вітер чи воду.

Художник малює неймовірні спіралі, мандали та абстрактні малюнки на пляжах Уельсу. Його творіння можуть сягати до 50 метрів у діаметрі.

Твори чоловіка можуть сягати до 50 метрів / Фото з інстаграму Формана

Чому Форман робить недовговічне мистецтво

До скороминущості своїх витворів митець ставиться філософськи. Автор вважає, що не варто зациклюватися на результаті роботи, а отримати задоволення від процесу.

Оскільки кожен твір є ефемерним і врешті-решт піддасться різним стихіям, таким як погода, приплив чи люди, я можу зосередити свою енергію на творчому процесі та жити моментом,

– розповів митець.

Окрім піщаних малюнків Форман оформлює закручені візерунки зі шматочків скель та камінчиків.

Художник створює з каміння природні картини / Фото з інстаграму Формана

Пляжі тут справді виняткові, і їх дуже багато. Сумніваюся, що я навіть побував у половині з них,

– ділиться художник.

На сторінку митця в інстаграмі підписалося понад 180 тисяч користувачів. У мережі він публікує свої творіння – хоч десь вони лишаються незмінними.

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Також чоловік має свій сайт, де можна переглянути всі його роботи.

Форман ділиться своїми творіннями у соцмережах / Фото з інстаграму Формана