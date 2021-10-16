Художник Джон Форман створює масштабні складні конструкції з піску та каміння.

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Форман малює різноманітні візерунки на піску узбережжя Пемброкшира. Жанр, у якому працює митець, називається ленд-арт.

Що таке ленд-арт "Земляне мистецтво" або "Земляне мистецтво" або ленд-арт передбачає використання навколишнього середовища як художнього об’єкта. Для того, щоб створити "земляну композицію" майстри мають перетворити пейзаж чи територію на мистецтво, використовуючи природні чинники – ерозію, вітер чи воду.

Художник малює неймовірні спіралі, мандали та абстрактні малюнки на пляжах Уельсу. Його творіння можуть сягати до 50 метрів у діаметрі.

Твори чоловіка можуть сягати до 50 метрів / Фото з інстаграму Формана

Чому Форман робить недовговічне мистецтво

До скороминущості своїх витворів митець ставиться філософськи. Автор вважає, що не варто зациклюватися на результаті роботи, а отримати задоволення від процесу.

Оскільки кожен твір є ефемерним і врешті-решт піддасться різним стихіям, таким як погода, приплив чи люди, я можу зосередити свою енергію на творчому процесі та жити моментом,

– розповів митець.

Окрім піщаних малюнків Форман оформлює закручені візерунки зі шматочків скель та камінчиків.

Художник створює з каміння природні картини / Фото з інстаграму Формана

Пляжі тут справді виняткові, і їх дуже багато. Сумніваюся, що я навіть побував у половині з них,

– ділиться художник.

На сторінку митця в інстаграмі підписалося понад 180 тисяч користувачів. У мережі він публікує свої творіння – хоч десь вони лишаються незмінними.

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Також чоловік має свій сайт, де можна переглянути всі його роботи.

Форман ділиться своїми творіннями у соцмережах / Фото з інстаграму Формана