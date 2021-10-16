Художник Джон Форман створює масштабні складні конструкції з піску та каміння.
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Форман малює різноманітні візерунки на піску узбережжя Пемброкшира. Жанр, у якому працює митець, називається ленд-арт.
Що таке ленд-арт"Земляне мистецтво" або ленд-арт передбачає використання навколишнього середовища як художнього об’єкта. Для того, щоб створити "земляну композицію" майстри мають перетворити пейзаж чи територію на мистецтво, використовуючи природні чинники – ерозію, вітер чи воду.
Художник малює неймовірні спіралі, мандали та абстрактні малюнки на пляжах Уельсу. Його творіння можуть сягати до 50 метрів у діаметрі.
Твори чоловіка можуть сягати до 50 метрів / Фото з інстаграму Формана
Чому Форман робить недовговічне мистецтво
До скороминущості своїх витворів митець ставиться філософськи. Автор вважає, що не варто зациклюватися на результаті роботи, а отримати задоволення від процесу.
Оскільки кожен твір є ефемерним і врешті-решт піддасться різним стихіям, таким як погода, приплив чи люди, я можу зосередити свою енергію на творчому процесі та жити моментом,
– розповів митець.
Окрім піщаних малюнків Форман оформлює закручені візерунки зі шматочків скель та камінчиків.
Художник створює з каміння природні картини / Фото з інстаграму Формана
Пляжі тут справді виняткові, і їх дуже багато. Сумніваюся, що я навіть побував у половині з них,
– ділиться художник.
На сторінку митця в інстаграмі підписалося понад 180 тисяч користувачів. У мережі він публікує свої творіння – хоч десь вони лишаються незмінними.
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Також чоловік має свій сайт, де можна переглянути всі його роботи.
Форман ділиться своїми творіннями у соцмережах / Фото з інстаграму Формана