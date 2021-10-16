Художник Джон Форман создает масштабные сложные конструкции из песка и камней.

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Форман рисует разнообразные узоры на песке побережья Пемброкшир. Жанр, в котором работает художник, называется ленд-арт.

Что такое ленд-арт

"Земляное искусство" или "Земляное искусство" или ленд-арт предполагает использование окружающей среды как художественного объекта. Для того, чтобы создать "земляную композицию" мастера должны превратить пейзаж или территорию в искусство, используя природные факторы – эрозию, ветер или воду.

Художник рисует невероятные спирали, мандалы и абстрактные рисунки на пляжах Уэльса. Его творения могут достигать до 50 метров в диаметре.

Произведения мужчины могут достигать до 50 метров / Фото из инстаграма Формана

Почему Форман делает недолговечное искусство

К мимолетности своих произведений художник относится философски. Автор считает, что не стоит зацикливаться на результате работы, а получить удовольствие от процесса.

Поскольку каждое произведение эфемерно и в конце концов поддастся различным стихиям, таким как дождь, прилив или люди, я могу сосредоточить свою энергию на творческом процессе и жить моментом,

– рассказал художник.

Кроме песчаных рисунков Форман оформляет закрученные узоры из кусочков скал и камней.

Художник создает из камней природные картины / Фото из инстаграма Формана

Пляжи здесь действительно исключительные, и их очень много. Сомневаюсь, что я даже побывал на половине из них,

– делится художник.

На страницу художника в инстаграме подписалось более 180 тысяч пользователей. В сети он публикует свои творения – хоть где они остаются неизменными.

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Также у мужчины есть свой сайт, где можно просмотреть все его работы.

Форман делится своими творениями в соцсетях / Фото из инстаграма Формана