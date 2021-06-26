Його твори мистецтва надзвичайно мініатюрні та крихкі, але водночас дуже фактурні і деталізовані. А якщо подивитися на них зблизька, то може скластися думка, що ці шедеври зроблені не з графіту, а з темного каменю чи металу.

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Завжди цікавила мініатюра

Художник розповідає, що ще з дитинства виявляв інтерес до мистецтва, особливо до мініатюр. У садочку та початкових класах він малював малюнки, які були доволі маленькими у порівнянні з папером.

Зростаючи, Джорджевич пробував робити мініатюрні скульптури з глини і навіть навчився складати орігамі. Перед собою він завжди ставив завдання досягти якомога меншої форми.

А на початку 2010 року художник вперше познайомився з роботами Дальтона Гетті, якого вважають засновником мистецтва різьблення графіту. Достатньо було зробити лише одну скульптуру, щоб Джорджевич зрозумів, що знайшов свою пристрасть.

Графіт – крихкий матеріал, який легко ламається. Тому потрібна велика концентрація впродовж багатьох годин роботи. Крім того, діаметр стрижня не дає простору для помилок. Кожна скульптура – це новий виклик і шлях до її завершення вкрай непередбачуваний до самого кінця,

– розповідає Джорджевич.

Створення крихітних шедеврів

Спочатку художник придумує, що саме він хоче створити. Каже, що надихається природою, відомою архітектурою та різними творами мистецтва. Часто він створює скульптури, які відображають певні проблеми у суспільстві як на місцевому, так і на глобальному рівнях.

Потім Джорджевич створює ескіз свого майбутнього шедевра, обирає олівець та готує необхідні інструменти. Для цієї справи ідеально підходять різні типи хірургічних скальпелів.

Сам процес різьблення розділений на 2 фази. Під час першої, яка триває 5 – 10 годин, художник створює приблизні обриси скульптури. Потім він робить кілька фотографій з високою чіткістю, щоб зрозуміти, що потрібно виправити.

Ці скульптури мають діаметр приблизно 4 міліметри і висоту 10 – 20 міліметрів, тому помітити дрібні деталі неозброєним оком дуже важко,

– пояснює Джорджевич.

Коли він переконується, що його творіння відповідає всім бажаним естетичним критеріям, тоді приступає до другого етапу, під час якого виріб отримує деталізовані вигини. Для цієї частини роботи художник використовує мікроскоп, і це може зайняти до 2 днів, залежно від складності скульптури.

Коли все готово, Джорджевич робить кілька знімків для свого архіву.