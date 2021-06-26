Его произведения искусства чрезвычайно миниатюрные и хрупкие, но в то же время очень фактурные и детализированные. А если посмотреть на них вблизи, то может сложиться мнение, что эти шедевры сделаны не из графита, а из темного камня или металла.

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Всегда интересовала миниатюра

Художник рассказывает, что с детства проявлял интерес к искусству, особенно к миниатюрам. В саду и начальных классах он рисовал рисунки, которые были довольно маленькими по сравнению с бумагой.

Вырастая, Джорджевич пробовал делать миниатюрные скульптуры из глины и даже научился складывать оригами. Перед собой он всегда ставил задачу достичь как можно меньшей формы.

А в начале 2010 года художник впервые познакомился с работами Дальтона Гетти, которого считают основателем искусства резьбы по графиту. Достаточно было сделать только одну скульптуру, чтобы Джорджевич понял, что нашел свою страсть.

Графит – хрупкий материал, который легко ломается. Поэтому требуется большая концентрация на протяжении многих часов работы. Кроме того, диаметр стержня не дает пространства для ошибок. Каждая скульптура – это новый вызов и путь к ее завершению крайне непредсказуемый до самого конца,

– рассказывает Джорджевич.

Создание крошечных шедевров

Сначала художник придумывает, что именно он хочет создать. Говорит, что вдохновляется природой, известной архитектурой и различными произведениями искусства. Часто он создает скульптуры, отражающие определенные проблемы в обществе как на местном, так и на глобальном уровнях.

Затем Джорджевич создает эскиз своего будущего шедевра, выбирает карандаш и готовит необходимые инструменты. Для этого дела идеально подходят разные типы хирургических скальпелей.

Сам процесс резьбы разделен на 2 фазы. Во время первой, которая длится 5 – 10 часов, художник создает приблизительные очертания скульптуры. Затем он делает несколько фотографий с высоким разрешением, чтобы понять, что нужно исправить.

Эти скульптуры имеют диаметр примерно 4 миллиметра и высоту 10 – 20 миллиметров, поэтому заметить мелкие детали невооруженным глазом очень трудно,

– объясняет Джорджевич.

Когда он убеждается, что его творение отвечает всем желаемым эстетическим критериям, тогда приступает ко второму этапу, во время которого изделие получает детализированные изгибы. Для этой части работы художник использует микроскоп, и это может занять до 2 дней в зависимости от сложности скульптуры.

Когда все готово, Джорджевич делает несколько снимков для своего архива.