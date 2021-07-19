Матеріал для своєї творчості Тейлор збирає на аукціонах та розпродажах нерухомості. Він вибирає те, що викликає у нього емоційний відгук або ностальгію за своїм дитинством.

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Слідуючи за японським мистецтвом

Майстер порцеляни та металу більшу частину свого життя працював з керамікою, але виявив, що це обмежує його. Якось він прочитав про японський вид мистецтва кінцугі – процес виправлення зламаної кераміки без приховування недоліків та святкування цього ремонту.

Раптом я відчув, що емоційно-експресивний діапазон нескінченний,

– розповідає Тейлор.

Тож він почав розбивати посуд і, доповнюючи його колючим дротом, старими ложками, ножами і навіть металевими пластинами, художник робить неповторні фігури, які захоплюють уяву.

Тейлор створює ідеальний баланс між ніжними та вишуканими шматками кераміки та суворими предметами, які є важливими для сучасного світу. Ця дивна суміш надає деяким його творам постапокаліптичного відчуття, але водночас не позбавляє їх своєї чарівності.

Порцелянова терапія

Тейлор каже, що для нього це є своєрідна терапія, яка дозволяє випустити багато емоцій та зцілитись. А розбитий посуд стає символом недосконалості, яким і є саме життя.

Я досяг віку, коли почав перебирати емоційний багаж свого життя, і елементи моєї роботи стали очевидними,

– резюмує художник.