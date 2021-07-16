Зараз ми розповімо вам, як допомогти техніці пожити на цьому світі трохи довше. Усі поради прості, але ефективні. Отже, крутіть собі на вус!

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Ліміт розрядок телефона

Більшість смартфонів розраховане в середньому на 500 циклів. Якщо хочете продовжити життя своєму улюбленцеві, не чекайте, поки він цілком розрядиться, а підключайте його до мережі при 10 – 20% заряду.



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Пил і ноутбук

Ноутбуки насичуються пилом з фантастичною швидкістю. І все б нічого, якби не ламання ноутбука, частою причиною яких стає пил. Тому раз на пів року робіть чистку ноутбука. Не доводьте його до перегріву і дорогого ремонту.



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Догляд за монітором

Існує величезна кількість спеціальних рідин і аксесуарів для догляду за цими поверхнями. Тому не експериментуйте.



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Вентиляція ноутбуків

Вентиляційні отвори в ноутбуці повинні бути відкритими й мати доступ до повітря. Інакше існують високі ризики перегріву і виходу пристрою з ладу. Працюючи з ноутбуком в ліжку або на колінах, користуйтеся підставкою – м'які поверхні не можуть забезпечити корпусу відведення тепла.



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Створіть для друзів несподіванку, влаштуйте вечір теплих спогадів та найкращих вражень. А для настрою приготуйте смачні коктейлі із Soplica – незабутній вечір вам гарантований.

Грозові ризики

У грозу замість роботи за ноутбуком або комп'ютером краще віддати перевагу читанню книги. Також варто відключити дані пристрої від мережі. Від'єднавши блок живлення, користуватися ноутбуком можете, і навіть бути в онлайні, підключившись до інтернету по wi-fi.



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Порядок у сумці

Кидаючи смартфон в сумку, про сміття, яке в ній накопичилося, ми не думаємо. Але пил й інші смітинки потрапляють у порти мобільного пристрою, цим самим можуть спричинити проблеми в роботі мікрофона, гарнітури або зарядки.



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Вплив температури повітря

При низьких температурах літій-іонна батарея "розряджається", вимикаючи телефон. "Зарядити" її досить просто – достатньо внести телефон в кімнату з нормальною температурою.



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Оригінал або копія

Оригінальні зарядні пристрої коштують дорожче, копії – дешевше. Отож, про якість судіть самі.



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