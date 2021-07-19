Материал для своего творчества Тейлор собирает на аукционах и распродажах недвижимости. Он выбирает то, что вызывает у него эмоциональный отклик или ностальгию по своему детству.

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Следуя японскому искусству

Мастер фарфора и металла большую часть своей жизни работал с керамикой, но обнаружил, что это ограничивает его. Как-то он прочитал о японском виде искусства кинцуги – процесс исправления сломанной керамики без сокрытия недостатков и празднования этого ремонта.

Внезапно я почувствовал, что эмоционально-экспрессивный диапазон бесконечен,

– рассказывает Тейлор.

Поэтому он начал разбивать посуду и, дополняя ее колючей проволокой, старыми ложками, ножами и даже металлическими пластинами, художник делает неповторимые фигуры, которые захватывают воображение.

Тейлор создает идеальный баланс между нежными и изысканными кусками керамики и суровыми предметами, которые важны для современного мира. Эта странная смесь придает некоторым его произведениям постапокалиптические ощущения, но в то же время не лишает их своего очарования.

Фарфоровая терапия

Тейлор говорит, что для него это своего рода терапия, которая позволяет выпустить много эмоций и исцелить. А разбитая посуда становится символом несовершенства, каковым и является сама жизнь.

Я достиг возраста, когда начал перебирать эмоциональный багаж своей жизни, и элементы моей работы стали очевидными,

– резюмирует художник.