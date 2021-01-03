Відвідуючи ресторан ви хочете відпочити від рутинних буднів, але не забувайте й про те, що головна мета будь-якого офіціанта – змусити вас замовляти більше страв і напоїв. Для цього існують різні хитрощі, про які корисно знати.

Тому Ідеї 24 підготували поради, які допоможуть вам не потрапити на гачок.

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"Заброньовано"

У будь-якому ресторані на найзручніших столах зазвичай стоїть табличка Reserved, що означає, що столик вже кимось замовлений. Зазвичай цю табличку ставлять для того, щоб маленька компанія випадково не зайняла великий стіл.

"Золоті столики"

Якщо вас в порожньому ресторані посадили за незручний столик біля входу, то знайте, що зроблено це навмисно. Таким чином створюється видимість того, що в ресторані багато гостей, і ви служите приманкою для нових відвідувачів.



Можливо вас використовують, як приманку для відвідувачів / Фото pixabay

Найдорожча страва в кінці

Найдорожча страва чи напій завжди називається останнім. Так підвищується ймовірність того, що ви замовите саме його.

Рекомендації офіціанта

Якщо він дуже наполегливо пропонує якусь страву, то тут є 2 варіанти. Ймовірно, офіціант переплутав замовлення і тепер йому потрібно швидко знайти іншого клієнта, або – це продукти з терміном придатності, які потрібно якнайшвидше використати.



Вибирайте лише ту страву, яку полюбляєте ви / Фото pixabay

Ціни в меню

Звертайте увагу на ціни в меню, вони вказуються не за порцію, а за 100 грамів продукту. Тому будьте уважні, це допоможе уникнути незручної ситуації, коли ви отримаєте чек.

Доливання напоїв

Якщо офіціант підливає вам напій буквально після кожного ковтка, основна мета в тому, щоб ви допили вино раніше, ніж встигнете доїсти.



Напевно вас хочуть споїти / Фото pixabay

Безкоштовні закуски

Легкі закуски, що подаються безкоштовно, є черговим прийомом. Солоні горішки та крекери викликають спрагу і розпалюють апетит, а це значить, що ви замовите більше напоїв і їжі.