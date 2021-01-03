Посещая ресторан вы хотите отдохнуть от рутинных будней, но не забывайте и о том, что главная цель любого официанта – заставить вас заказывать больше блюд и напитков. Для этого существуют различные хитрости, о которых полезно знать.

Поэтому Идеи 24 подготовили советы, которые помогут вам не попасть на крючок.

Читайте также: Неочевидные приемы, которые помогут вам потратить меньше денег при покупках

"Забронировано"

В любом ресторане на удобных столах обычно стоит табличка Reserved, что означает, что столик уже кем-то заказан. Обычно эту табличку ставят для того, чтобы маленькая компания случайно не заняла большой стол.

"Золотые столики"

Если вас в пустом ресторане посадили за неудобный столик у входа, то знайте, что сделано это намеренно. Таким образом создается видимость того, что в ресторане много гостей, и вы служите приманкой для новых посетителей.



Возможно, вас используют как приманку для посетителей / Фото pixabay

Самое дорогое блюдо в конце

Самое дорогое блюдо или напиток всегда называется последним. Так повышается вероятность того, что вы закажете именно его.

Рекомендации официанта

Если он очень настойчиво предлагает какое-то блюдо, то есть 2 варианта. Вероятно, официант перепутал заказ и теперь ему нужно быстро найти другого клиента, или – это продукты с истекшим сроком годности, которые нужно как можно быстрее использовать.



Выбирайте только ту пищу, которую любите вы / Фото pixabay

Цены в меню

Обращайте внимание на цены в меню, они указываются не за порцию, а за 100 граммов продукта. Поэтому будьте внимательны, это поможет избежать неловкой ситуации, когда вы получите чек.

Доливки напитков

Если официант подливает вам напиток буквально после каждого глотка, основная цель в том, чтобы вы допили открытое вино раньше, чем успеете доесть.



Наверняка вас хотят споить / Фото pixabay

Бесплатные закуски

Легкие закуски, которые подаются бесплатно, является очередным приемом. Соленые орешки и крекеры вызывают жажду и разжигают аппетит, а это значит, что вы закажете больше напитков и пищи.