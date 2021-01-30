Речі та предмети для домашнього затишку, які можна зробити власноруч

Тепла домашня атмосфера і затишок зазвичай складаються з дрібниць. Стильний світильник, цікаві свічники, декоративні подушки та квіткові горщики, ваза, яскрава картина – все це і багато іншого здатне зробити кращим будь-яке, навіть саме нудне приміщення, додати йому життя.

Джерело: 24 канал

Освіжити інтер'єр і зробити його затишнішим можна і з мінімальним бюджетом, а також з нульовим, якщо, наприклад, дати другий шанс старим речам. Як то кажуть, було б бажання.

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Вам лише знадобиться трохи терпіння, ну і звичайно, золоті руки.

Пофантазуйте з таким матеріалом, як дерево. Можливо вийде щось ну дуже круте



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Як вам ресайклінг чарівності лісу прямо у кімнаті



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Пів години вільного часу, кольоровий папір, ватман, ніж для паперу або ножиці, олівець та клей – і вуаля



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Оце гості здивуються оригінальній живій стіні з сукулентів



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При світлі все-таки краще



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Неочікувано, ніжка торшеру прикрашена старими чашками з блюдцями



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З гірляндами теж так нічого



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Саме час використати старі речі



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Для романтичних натур, а також в дитячій кімнаті "хмари" виглядають ну дуже класно



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Не варто викидати старі джинси чи ґудзики



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Набридлі старі іграшки теж стануть у пригоді



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Ось і знадобилися старі шкарпетки



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А цей варіант для кухні



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Пеньок може легко замінити тумбочки



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