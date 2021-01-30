Речі та предмети для домашнього затишку, які можна зробити власноруч

Тепла домашня атмосфера і затишок зазвичай складаються з дрібниць. Стильний світильник, цікаві свічники, декоративні подушки та квіткові горщики, ваза, яскрава картина – все це і багато іншого здатне зробити кращим будь-яке, навіть саме нудне приміщення, додати йому життя.
Джерело: 24 канал
Освіжити інтер'єр і зробити його затишнішим можна і з мінімальним бюджетом, а також з нульовим, якщо, наприклад, дати другий шанс старим речам. Як то кажуть, було б бажання.
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Вам лише знадобиться трохи терпіння, ну і звичайно, золоті руки.
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest