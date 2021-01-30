Теплая домашняя атмосфера и уют обычно состоят из мелочей. Стильный светильник, интересные подсвечники, декоративные подушки и цветочные горшки, ваза, яркая картина – все это и многое другое способно сделать лучшим любое, даже самое скучное помещение, придать ему жизнь.

Источник: 24 канал

Освежить интерьер и сделать его уютнее можно и с минимальным бюджетом, а также с нулевым, если, например, дать второй шанс старым вещам. Как говорится, было бы желание.

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Вам лишь потребуется немного терпения, ну и конечно, золотые руки.

Пофантазируйте с таким материалом, как дерево. Возможно получится что-то ну очень крутое



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Как вам ресайклинг обаяния леса прямо в комнате



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Полчаса свободного времени, цветная бумага, ватман, нож для бумаги или ножницы, карандаш и клей – и вуаля



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Вот гости удивятся оригинальной живой стене из суккулентов



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При свете все-таки лучше



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Неожиданно, ножка торшера украшена старыми чашками с блюдцами



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С гирляндами тоже так ничего



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Самое время использовать старые вещи



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Для романтических натур, а также в детской "облака" смотрятся ну очень классно



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Не стоит выбрасывать старые джинсы или пуговицы



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Надоевшие старые игрушки тоже пригодятся



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Вот и пригодились старые носки



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А этот вариант для кухни



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Пенек может легко заменить тумбочки



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