Речі та предмети для домашнього затишку, які можна зробити власноруч
Тепла домашня атмосфера і затишок зазвичай складаються з дрібниць. Стильний світильник, цікаві свічники, декоративні подушки та квіткові горщики, ваза, яскрава картина – все це і багато іншого здатне зробити кращим будь-яке, навіть саме нудне приміщення, додати йому життя.
Джерело: 24 канал
Освіжити інтер'єр і зробити його затишнішим можна і з мінімальним бюджетом, а також з нульовим, якщо, наприклад, дати другий шанс старим речам. Як то кажуть, було б бажання.
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Вам лише знадобиться трохи терпіння, ну і звичайно, золоті руки.
Пофантазуйте з таким матеріалом, як дерево. Можливо вийде щось ну дуже круте
Фото pinterest
Як вам ресайклінг чарівності лісу прямо у кімнаті
Фото pinterest
Пів години вільного часу, кольоровий папір, ватман, ніж для паперу або ножиці, олівець та клей – і вуаля
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Оце гості здивуються оригінальній живій стіні з сукулентів
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При світлі все-таки краще
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Неочікувано, ніжка торшеру прикрашена старими чашками з блюдцями
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З гірляндами теж так нічого
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Саме час використати старі речі
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Для романтичних натур, а також в дитячій кімнаті "хмари" виглядають ну дуже класно
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Не варто викидати старі джинси чи ґудзики
Фото pinterest
Набридлі старі іграшки теж стануть у пригоді
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Ось і знадобилися старі шкарпетки
Фото pinterest
А цей варіант для кухні
Фото pinterest
Пеньок може легко замінити тумбочки
Фото pinterest
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