Дуже просто! Використовуючи для прибирання натуральні, екологічні засоби власного приготування. Ви будете вражені, як чудово миє вікна суміш, зроблена з того, що знайдеться в будь-якому домі.
Рекомендуємо Де літо, там Zubrowka: масштабна івент-арена "Морвокзал" запрошує на концерти просто неба
Засоби для миття вікон
Ефективні домашні засоби для миття вікон / Фото Unsplash
Крохмаль
Екологічний мийний засіб для скла дуже легко створити вдома. Для цього вам знадобиться:
- 0,25 склянки оцту;
- 0,25 склянки спирту;
- 1 столова ложка крохмалю.
Підготуйте розприскувач, насипте туди крохмаль і залийте його 2 склянками теплої води. Добре збовтайте, щоб порошок розчинився. Додайте спирт та оцет і ще раз струсніть пляшку. Після цього можете приступати до миття скляних поверхонь.
Оцет
Для цього засобу вам знадобиться лише вода та оцет. Зробіть екологічний розчин: 50 мілілітрів оцту на одну склянку води. Перелийте у пляшечку, нанесіть на скло пульверизатором і протріть насухо.
Лимон
Сік лимона допоможе відмити вікна та скляні поверхні / Фото Unsplash
Якщо ж запах оцту вам не до вподоби, замініть його соком лимона або розчином лимонної кислоти, зберігаючи пропорції.
Існує ще один рецепт мийного засобу з лимоном. Цей простий та безпечний розчин добре очищає бруд і дезінфікує приміщення.
Як зробити мийний засіб з лимоном:
- Заповніть банку шкірками від лимона.
- Залийте їх 9% столовим оцтом.
- Щільно закрийте банку кришкою і дайте настоятись 1 – 2 тижні.
- Процідіть розчин і сміливо використовуйте для миття вікон і підлоги, додаючи у воду.
Нашатирний спирт
Нашатирний спирт – чудовий помічник у митті вікон. Налийте у розприскувач 2 столові ложки спирту, який можна купити в аптеці, і 2 склянки води. Цим засобом можна очищати вікна, світильники, кришталь і дзеркала.
Якщо ваші вікна дуже брудні, можете додати у розчин із нашатирним спиртом оцту або технічного спирту з такими пропорціями:
- 1 столова ложка нашатирного спирту;
- 1 стакан води;
- 1 столова ложка оцту.
Засіб з піною
Якщо ви не уявляєте мийний засіб без піни, випробуйте цей рецепт:
- 2 склянки води;
- 2 – 3 столові ложки оцту;
- 0,5 – 0,25 чайної ложки рідкого мила.
Змішайте всі інгредієнти в пляшці із розпилювачем і користуйтесь.
До теми 8 помилок при митті вікон, яких припускаються всі
Сіль
Додайте солі у воду і мийте вікна / Фото Unsplash
Для блискучих вікон насипте у воду трішки солі. Цей ефект можна отримати також за допомогою олії: капніть трохи на серветку і протріть скло з обидвох сторін.
Гліцерин
Щоб на вікна менше осідав пил, і вони залишались чистими довше – спробуйте цей засіб:
- 40 мл води;
- 60 мл гліцерину;
- 2 – 3 краплі нашатирного спирту.
Добре розмішайте суміш і протріть скло.