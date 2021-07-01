Дуже просто! Використовуючи для прибирання натуральні, екологічні засоби власного приготування. Ви будете вражені, як чудово миє вікна суміш, зроблена з того, що знайдеться в будь-якому домі.

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Засоби для миття вікон



Ефективні домашні засоби для миття вікон / Фото Unsplash

Крохмаль

Екологічний мийний засіб для скла дуже легко створити вдома. Для цього вам знадобиться:

0,25 склянки оцту;

0,25 склянки спирту;

1 столова ложка крохмалю.

Підготуйте розприскувач, насипте туди крохмаль і залийте його 2 склянками теплої води. Добре збовтайте, щоб порошок розчинився. Додайте спирт та оцет і ще раз струсніть пляшку. Після цього можете приступати до миття скляних поверхонь.

Оцет

Для цього засобу вам знадобиться лише вода та оцет. Зробіть екологічний розчин: 50 мілілітрів оцту на одну склянку води. Перелийте у пляшечку, нанесіть на скло пульверизатором і протріть насухо.

Лимон



Сік лимона допоможе відмити вікна та скляні поверхні / Фото Unsplash

Якщо ж запах оцту вам не до вподоби, замініть його соком лимона або розчином лимонної кислоти, зберігаючи пропорції.

Існує ще один рецепт мийного засобу з лимоном. Цей простий та безпечний розчин добре очищає бруд і дезінфікує приміщення.

Як зробити мийний засіб з лимоном:

Заповніть банку шкірками від лимона.

Залийте їх 9% столовим оцтом.

Щільно закрийте банку кришкою і дайте настоятись 1 – 2 тижні.

Процідіть розчин і сміливо використовуйте для миття вікон і підлоги, додаючи у воду.

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Нашатирний спирт

Нашатирний спирт – чудовий помічник у митті вікон. Налийте у розприскувач 2 столові ложки спирту, який можна купити в аптеці, і 2 склянки води. Цим засобом можна очищати вікна, світильники, кришталь і дзеркала.

Якщо ваші вікна дуже брудні, можете додати у розчин із нашатирним спиртом оцту або технічного спирту з такими пропорціями:

1 столова ложка нашатирного спирту;

1 стакан води;

1 столова ложка оцту.

Засіб з піною

Якщо ви не уявляєте мийний засіб без піни, випробуйте цей рецепт:

2 склянки води;

2 – 3 столові ложки оцту;

0,5 – 0,25 чайної ложки рідкого мила.

Змішайте всі інгредієнти в пляшці із розпилювачем і користуйтесь.

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Сіль



Додайте солі у воду і мийте вікна / Фото Unsplash

Для блискучих вікон насипте у воду трішки солі. Цей ефект можна отримати також за допомогою олії: капніть трохи на серветку і протріть скло з обидвох сторін.

Гліцерин

Щоб на вікна менше осідав пил, і вони залишались чистими довше – спробуйте цей засіб:

40 мл води;

60 мл гліцерину;

2 – 3 краплі нашатирного спирту.

Добре розмішайте суміш і протріть скло.

Цими засобами ви можете також мити дзеркала, скляний посуд, посуд з нержавійки, хрому, алюмінію, кераміка, мармурові та пластикові поверхні.