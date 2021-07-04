Чаще всего плесень появляется в ванной комнате, ведь именно там есть повышенная влажность. Но перед тем, как устранить проблему, выясните, какова причина появления плесени на ваших стенах.

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Причины появления плесени



Почему плесень появляется в ванной / Фото Aura

Вы будете удивлены, но споры черной плесени есть в каждой комнате вашего дома. Для того, чтобы они начали быстро распространяться – нужны определенные условия. Высокая температура или постоянная влажность стимулируют развитие микроорганизмов, и из маленьких черных пятен они быстро разрастаются в большую проблему. Также причинами появления плесени могут быть:

плохая вентиляция: застоявшийся теплый или влажный воздух – прекрасная среда для размножения бактерий

плохая гидроизоляция пола, стен и потолка. Если они не обработаны должным образом, то начинают сыреть и дают плесени место для существования.

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Как сделать средство от плесени своими руками



Моющее средство из продуктов, которые есть дома / Фото Kranok

Профессиональные моющие средства не всегда способны справиться с плесенью. Поэтому мы предлагаем вам самостоятельно в домашних условиях сделать простой, недорогой и эффективный способ от черных пятен в ванной комнате. Для этого понадобятся только 3 продукта, которые точно найдутся в вашем доме:

1 стакан горячей воды;

2,5 столовые ложки пищевой соды;

1 столовая ложка стирального порошка.

Подготовьте емкость для моющего средства. Добавьте 2,5 столовые ложки пищевой соды в стакан горячей воды и тщательно перемешайте, чтобы сода полностью растворилась. После этого насыпьте в раствор 1 столовую ложку стирального порошка.

Нанесите моющее средство щеткой или мочалкой на зараженную плесенью поверхность. Этим раствором можно также отмыть швы между плиткой.



Нанесите средство и потрите / Фото Isei

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С плесенью также прекрасно справится перекись водорода , который продается в аптеке. Этим средством можно без страха чистить цветные поверхности и отбеливать загрязненные места. Нанесите перекись водорода на участки, где уже виднеется черная плесень, и оставьте на несколько минут. После этого хорошо потрите щеткой или губкой – и готово.